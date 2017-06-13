Ведуча проекту «Зважені та щасливі – 6» Яна Соломко з перших днів життя дочки радувала шанувальників її знімками. Вчора малятко відзначило свій другий день народження. Яна поділилася з шанувальниками зворушливими знімками малечі в Instagram.

Малятко Кіра дуже схожа на свою зоряну маму, у неї такі ж кучерики і милі риси обличчя. У білій сукні дівчинка схожа на справжню принцесу. Сім’я влаштувала пишне святкування на честь іменин дівчинки, запросивши безліч гостей.

«НАМ 2 РОКИ! Не скажу, що вони були легкими, скоріше навпаки, але точно найщасливішими в моєму житті! Я намагаюся передати доці все те найкраще, що було у мене, додати те, чого у мене не було і не заважати їй як особистості. Все наше підсвідоме формується до 5 років, і я зроблю ВСЕ щоб моя доця росла щасливою і здатною допомагати оточуючим. Адже тільки так ми можемо робити Світ кращим??? », – написала зворушливий пост Яна Соломко про свою доню.

Нагадаємо, що місяць тому Яна представила нову пісню «Закохана». Основою композиції став український мелос і східний колорит, який полюбила співачка, живучи в Туреччині під час участі в тв-проект.