Ведуча проекту «Зважені та щасливі – 6» Яна Соломко з перших днів життя дочки радувала шанувальників її знімками. Вчора малятко відзначило свій другий день народження. Яна поділилася з шанувальниками зворушливими знімками малечі в Instagram.
Малятко Кіра дуже схожа на свою зоряну маму, у неї такі ж кучерики і милі риси обличчя. У білій сукні дівчинка схожа на справжню принцесу. Сім’я влаштувала пишне святкування на честь іменин дівчинки, запросивши безліч гостей.
ПРАЗДНИК☺️ Праздник закончился. Родственников отправили домой. У меня никогда не было таких праздников…Наша мама всегда старалась для нас сделать все самое лучшее, хотя возможностей у нас не было…😔 Очень хочу сделать счастливыми наших детей. 🙏🙏🙏😌Всем, вроде, понравилось. 🙈Благодарна каждому за пожелания и подарки☺️ Спасибо Вам, мои друзья и родные🙏🙏🙏 #yanasolomko #family #love #birthdayparty #birthdaygirl #girls #life #instagood #instamood A post shared by Яна Соломко (@yana.solo) on
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А я уже жду гостей… Больше всего мне нравятся детские дни рождения!!! Во первых, у меня таких никогда не было 😁💃🏼, во вторых,куча счастливых детей вокруг,😍 а в третьих – взрослым тоже весело☺️ Для меня тааааак важно чтоб всем все понравилось😍😍😍🙏 MUA : @jane_kotenko Photo : @gorlov_kv #yanasolomko #girls #life #family #love #birthdayparty #birthdaygirl #friends #instamood #instagood
«НАМ 2 РОКИ! Не скажу, що вони були легкими, скоріше навпаки, але точно найщасливішими в моєму житті! Я намагаюся передати доці все те найкраще, що було у мене, додати те, чого у мене не було і не заважати їй як особистості. Все наше підсвідоме формується до 5 років, і я зроблю ВСЕ щоб моя доця росла щасливою і здатною допомагати оточуючим. Адже тільки так ми можемо робити Світ кращим??? », – написала зворушливий пост Яна Соломко про свою доню.
Нагадаємо, що місяць тому Яна представила нову пісню «Закохана». Основою композиції став український мелос і східний колорит, який полюбила співачка, живучи в Туреччині під час участі в тв-проект.