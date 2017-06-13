За тиждень після Дня Святої Трійці в православ’ї розпочинається Петрів піст. Скільки триватиме Петрів піст? Що можна і не можна робити в ці дні? Від якої їжі слід відмовитися в Петрів піст 2017? Дізнайтеся подробиці в нашому матеріалі!

Петрiв або Апостольський піст щорічно починається в понеділок, за тиждень після Дня Святої Трійці. У 2017 році датою початку поста стає 12 червня. Встановлений він у пам’ять про великих святих – Петра і Павла. Тривалість посту завжди різна – від 8 до 42 днів. Дата початку посту змінюється, а ось закінчується він завжди перед днем апостолів Петра і Павла – 12 липня. Відповідно, Петрів піст 2017 триватиме з 12 червня по 11 липня (день свята не є частиною поста).

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Що можна їсти на Петрів піст?

Петрів піст не вважається суворим. Церковний устав визначає, що саме можна і не можна їсти. Відмовитися слід від молочної їжі, м’яса, а також від риби у середу та п’ятницю. На вихідних і в церковні свята допускається вживання вина. Саме ж свято, 12 липня, частиною посту не є. Але, якщо воно припадає на середу або п’ятницю, цей день залишається пісним (олiю і рибу вживати дозволяється).

Що можна і не можна робити на Петрів піст 2017?

Вважається, що під час посту не можна:

– Хрестити дітей і вінчати молодят;

– Давати гроші в борг;

– Стригтися;

– Займатися рукоділлям. За прикметами, таким чином можна зашити свій добробут;

– Ворожити;

– Лаятися.

Під час посту заведено молитися, сповідатися і причащатися, зміцнюючи свiй дух.