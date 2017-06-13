Марія Яремчук найуспішніша представниця творчої династії Назарія Яремчука. Дівчина не тільки співає, але й знімається у кіно. На відкритті Каннського фестивалю 2017 була представлена ​​українська кінострічка «Легенда Карпат», в якій Марія зіграла головну роль. Нещодавно артистка дала відверте інтерв’ю виданню «Караван історій» про хуліганське дитинство, а також розповіла, чому надає перевагу чоловічому товариству і кого називає своєю кращою подругою.

«У молодших класах я вела себе як хлопчисько. У школі і на вулиці дружила виключно з хлопчиками – разом ми тероризували всіх дівчат в окрузі! Я могла залізти до сусідів, зірвати їх малину і потім продати її. Або одного разу, пам’ятаю, знайшла на горищі нашого будинку скарбничку з карбованцями, і накупила на п’ять карбованців цілий мішок насіння. Потім ходила як дон Корлеоне по вулиці і роздавала їх усім бажаючим. Загалом, я була шибеником», – поділилася спогадами Марія.

| Pool photoset in da КАРАВАН New 🔥out | A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) on Jun 9, 2017 at 7:53am PDT

Артистка також зізналася, що їй набагато легше спілкуватися з чоловіками, хоча подруги у неї теж є. Але головна підтримка і опора – це її старша сестра Віра: «Я їй все можу розповісти. У нас різні батьки, але одна мама. Ці відмінності нас настільки зближують … Я – це вибух, вона – спокійна і впевнена стабільність. На жаль, я не можу подзвонити своїм зведеним братам по батькові, тому що ми не спілкуємося. Після смерті папи наші шляхи розійшлися. Ми не в сварці – просто між нами ніколи не було ніякого спілкування. Але я завжди цього хотіла. Вони моя гордість і я їх люблю. Я сподіваюся, що ми ще зможемо потоваришувати – я завжди готова відкрити свої обійми для них», – розговорилася Марія Яремчук.