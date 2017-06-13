Випускний – зворушливий та очікуваний день в житті учнів, їх батьків, а також вчителів. Ми вже розповіли, коли відбувся останній дзвоник 2017, а сьогодні повідаємо про дату головного святкування. Коли випускний 2017 в Україні? Читайте в матеріалі!

Випускний можна сміливо назвати одним з найважливіших свят у житті кожної людини. Прощання зі шкільними стінами, лінійками, вчителями, перехід до абсолютно іншого – дорослого життя. До визначного вечора одинадцятикласники готуються ретельно недарма, адже він запам’ятається надовго. Ми вже встигли порадити дівчатам, як вибрати сукню на випускний 2017, а ось коли кожна красуня зможе кружляти в ній, танцюючи випускний вальс, слід розібратися.

Офіційної дати святкування випускного вечора в Україні не передбачено. Це питання виноситься на обговорення навчальним закладом, після чого ним приймається рішення про дату випускного балу, проте існують рекомендовані терміни. У 2017 році випускні в Україні припадають на 26 травня – 24 червня. У більшості навчальних закладів випускний вечір 2017 відбудеться у суботу – 24 червня.

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Щоб провести випускний бал 2017 незабутньо, почніть підготовку заздалегідь, ознайомтеся з порадами, які допоможуть вам виглядати чарівно, а ми намагатимемося у цьому допомогти!