Як почати бігати вранці, якщо складно прокидатися? Це питання задає собі кожен, хто мріє схуднути, підвищити тонус і почати слідувати правилам здорового способу життя. Вставати з першими променями сонця і виходити на пробіжку вулицями сонного міста – це складно тільки для новачка. З часом, коли сформується звичка бігати вранці, проблема болісного підйому зникне сама собою.

Головна причина, через яку люди лінуються займатися важкими справами відразу після пробудження, полягає в тому, що мозок остаточно прокидається лише через кілька годин після того, як тіло вимкнуло будильник, встало з теплого ліжка і пішло до ванноъ – чистити зуби. Однак для занять бігом ефективна робота мозку особливо не потрібна – згадайте хоча б улюблений фільм про Форреста Гампа. А розминатися перед пробіжкою можна взагалі з напівзакритими очима.

З ранковими пробіжками головне – почати. Уже на середині запланованої дистанції ви відчуєте, що прокинулися. А прийшовши на роботу – будете дивитися на млявих колег, які п’ють одну чашку кави за одною, як на сонний мух.

Це правда: є люди жайворонки, а є – сови. І якщо уявити, що “совізм” – це хвороба, то біг – найкращі ліки.

Буває, що людина планує на ранок пробіжку, але прокинувшись, переносить будильник на півгодини пізніше, розмірковуючи якось так: “Ні, нікуди я зараз бігти не буду Це виключено. Я страшенно не виспався. Буду потім на роботі носом клювати. Краще зараз посплю, а на пробіжку вийду ввечірі…” На жаль, ввечері зазвичай з’являються термінові справи або людина отримує запрошення сходити в кіно, після чого про пробіжку вже ніхто не згадує. Та й банальна втома наприкінці дня може стати фактором скасування тренування.

Пробіжки вранці гарні тим, що поки всі сплять, вас не відверне терміновий дзвінок. Не з’явиться жодна термінова справа. Можна присвятити півгодини тренуванню, максимально зосередившись на техніці бігу, рівному диханні та поліпшенню спортивних результатів.

Один з важливих моментів – сніданок. Краще снідати після тренування, але й виходити на пробіжку з порожнім шлунком – теж не варіант. Це загрожує непритомністю і взагалі – спортивне тренування повинне бути бадьорим. Щоб отримати початковий заряд енергії, можна з’їсти трохи вівсяної каші або банан.

Якщо процес входу в режим бігу вранці йде з великими перебоями, спробуйте створити навколо тренування ритуал:

– з’їсти банан, випити склянку води або чашку кави (можна навіть з цукром – попереду півгодини кардіо!) – надіти чисту спортивну форму, зав’язати шнурки на яскравих бігових кросівках – перед виходом на вулицю посміхнутися своєму відображенню в дзеркалі – дістати плеєр і включити улюблену швидку музику – зробити три глибокі вдихи-видихи, трохи розім’ятися і почати біг

+ 6 стимулів прокидатися на півгодини раніше і бігати вранці:

після ночі без їжі ви спалюєте максимальну кількість жиру під час пробіжки

після забігу на 5 км вранці всі інші проблеми, з якими ви зіткнетеся до кінця дня, будуть здаватися нікчемними

можна займатися медитацією під час бігу або обмірковувати план підкорення світу

вранці на вулицях свіжо і безлюдно – це особливо оцінять інтроверти

контрастний душ після пробіжки може бути краще найкращого сексу – просто спробуйте

всі навколо будуть захоплюватися вашою силою волі