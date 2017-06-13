Найвокальніше шоу країни «Х-фактор» давно вважається трампліном для молодих артистів. Завдяки проекту українська музика отримала нове дихання! Цього року випускники «Х-фактора» підкорять наймасштабніший музичний фестиваль у країні – Atlas Weekend 2017! Кого і коли з них можна почути на найбільш очікуваній події літа – читайте у нашому матеріалі.

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Atlas Weekend 2017 пройде з 28 червня по 2 липня. П’ятиденне свято меломанів буде повне зірок світового масштабу! На одній сцені з іконами сучасної музики виступлять і випускники шоу «Х-фактор».

28 червня

У нульовий день фестивалю гратимуть тільки українські артисти. Такий подарунок організатори вирішили піднести гостям Atlas Weekend 2017 на честь Дня Конституції України. Більш того, вхід на всі концерти буде вільним.

Серед хедлайнерів будуть і фіналісти «Х-фактор-7» – гурти БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ і Mountain Breeze. По закінченню шоу у хлопців щільний графік концертів. Для БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Atlas Weekend 2017- один з численних літніх фестивалів у цьому році, а ось Mountain Breeze вперше вийдуть на майданчик такого масштабу зі своєю авторською музикою.

29 червня

У перший день Atlas Weekend 2017 виступить найвідоміший випускник шоу «Х-фактор» – Монатік. Завдяки йому «закружила» не тільки вся Україна, а й Європа. Зараз він є одним з кращих артистів в країні, а його треки – символом нової української якісної музики.

29 червня ви також зможете почути переможця «Х-фактор-6» – Melovin. Хлопець відрізняється не тільки яскравим образом, але і своїм стилем у музиці. Співак став фаворитом глядацького голосування під час Національного відбору на Євробачення-2017, а його пісні поповнили далеко не один плейлист.

Не менш очікуваним буде і концерт фіналістів шостого сезони – гурту Epolets.

30 червня

Ще одні випускники «Х-фактор-6» гурт Біла вежа порадують своїм виступом у другий день фестивалю. Музиканти увійшли в топ-5 фіналістів сезону і активно гастролюють по різних містах України.

1 липня

У третій день фестивалю виступлять джокери «Х-фактор-7» – The Hypnotunez.

Музика хлопців не залишила вибору фронтвумен «The Hardkiss» Юлії Саніній і вона натиснула на Золоту кнопку під час кастингів. Музиканти зізналися, що не очікували отримати такий успіх на талант-шоу. Свінг і джаз припав до смаку українським глядачам і The Hypnotunez увійшли до п’ятірки найкращих фіналістів шоу.

2 липня

І наостанок – серед випускників шоу на Atlas Weekend 2017 виступлять суперфіналісти «Х-фактор-7» – гурт DETACH. За час проекту хлопці зробили неможливе! Вперше за всю історію талант шоу, як в Україні, так і за кордоном, рокерам вдалося потрапити до суперфіналу і зайняти почесне друге місце. Хлопці наголошують, що таким успіхом зобов’язані своїй наставниці – Юлії Саніній. До речі, «The Hardkiss» теж можна буде почути на кращому музичному фестивалі країни.

А чий ще концерт на Atlas Weekend 2017 не можна упустити ні за яких обставин – читайте тут.читайте тут.