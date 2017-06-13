На початку червня організатори наймасштабнішої музичного події України Atlas Weekend 2017 озвучили імена хедлайнерів фестивалю, в числі яких легендарні Kasabian, The Prodigy, John Newman, The Hardkiss, Brainstorm. У зоряну компанію музикантів потрапили і фіналісти шоу Х-Фактор-7, інді-поп група з Полтави Mountain Breeze. Раніше в інтерв’ю STB.UA наставник команди Андрій Данилко відзначив, що хлопці могли б гідно представити Україну на Євробаченні. На цьому терені у групи ще все попереду, а поки шанувальники Mountain Breeze можуть насолодитися їхньою музикою на Weekend 2017.

Нагадаємо, Atlas Weekend відбудеться вже втретє. Меломанів чекає шість денних і дві нічні сцени на території ВДНГ. Повний список учасників можна переглянути за посиланням .

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