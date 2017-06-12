Вся Україна з нетерпінням чекала безвізового режиму з Європою. І ось настав цей час. Ми розповіли вам правила безвізового режиму, які потрібно знати. А тепер хочемо показати 10 найкрасивіших пляжів Європи, на яких варто побувати. Ось наприклад, як ви думаєте, в якій країні, на думку відомого британського туристичного видання, знаходиться найкрасивіший і безтурботний пляж в Європі (і це не Іспанія, Греція або Італія)?

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Згідно видавництву Лоунлі Планет (Lonely Planet) – одне з перших офіційних видавництв, що випускають путівники для небагатих туристів – найкрасивіший і ідилічний в Європі пляж знаходиться в Чорногорії.

Розташований в бухті на Адріатичному морі, і має форму півмісяця, пляж є одним з прихованих дорогоцінних каменів Чорногорії.

Пляж Яз (Jaz Beach), де можна викупатися в променях Сонця, розстеляється на 1 210 метрів. Незважаючи на свою відносну непопулярність серед туристів (принаймні поки що), він обігнав відомі пляжі Іспанії, Португалії та Греції в плані краси й умиротворення.

Кращі піщані пляжі Європи

Ось 10 найкращих пляжів Європи, згідно відомому британському туристичному видавництву:

1. Пляж Яз (Jaz Beach), Чорногорія

Знаходиться цей пляж поруч з містом Будва. Він досить популярний серед місцевих жителів, але має невелику популярність серед туристів із західної Європи, так як більшість з них вважають за краще вже відомі пляжі, до яких простіше дістатися.

Щоб дістатися до цього пляжу, потрібно зробити пару додаткових зусиль – не дуже багато літаків прилітає прямо в найближчий аеропорт Тіват (Tivat Airport). І все ж зусилля того варті, особливо для тих, хто любить пригоди і святкову атмосферу.

Влітку тут влаштовують щорічний фестиваль танцю у моря (Sea Dance Festival), який в 2014-му році був визнаний кращим фестивалем середніх розмірів в Європі.

2. Пеніше (Peniche), Португалія

У цьому місті проживає всього 15 000 жителів. В основному люди тут займаються рибальством, але місто також відомо своїми довгими пляжами і неслабими вітрами, які створюють хвилі – ідеальне місце для любителів серфінгу і бодібордінга.

Можливо тут не найпривабливіші пляжі в Португалії, але туристи приїжджають саме сюди, на атлантичне узберіжжя, спеціально заради гострих відчуттів.

Тут також є пляжі зі спокійними водами, які ідеально підходять для відпочиваючих з дітьми. Тут можна розслабитися на м’якому піску і попустувати в морі.

3. Пляж Родінара (Rondinara Beach), Корсіка, Франція

Цей пляж потрапив в даний список не просто так – його часто називають найкращим пляжем Франції.

Пляж, що знаходиться в затоці Родінара, користується великою популярністю у туристів і є місцем, де часто зупиняються заможні відпочиваючі, які люблять влітку перетинати Середземне море на своїх великих яхтах.

Місце, в якому знаходиться пляж, дозволяє дітям купатися в чистих дрібних бірюзових водах.

4. Кала-Голорітце (Cala Goloritze), Сардинія, Італія

На Середземному острові Сардинія можна знайти багато піску вздовж берегової лінії, але Cala Goloritze славиться завдяки своїм кришталево чистим водам і навколишнім середовищем.

Пляж знаходиться на півночі острова, і колись називався італійським національним пам’ятником.

Але потрапити сюди можна тільки на човні або пішки близько 90 хвилин по вузькій стежині.

5. Пляж Вік (Vik), Ісландія

Це, мабуть, самий незвичайний пляж в списку. Тут, в південній частині Ісландії, в самому вологому місці країни, можна знайти вулканічні чорні піски і води, які далеко не бірюзові.

Ті, хто прибув на берег Атлантичного океану і зупинився у Рейнісдрангар – базальтових колон, що піднімаються прямо з океану – не забудуть те, що побачили, тому що це справляє сильне враження.

Один з відомих американських журналів Islands Magazine, назвав Вік одним з найкрасивіших пляжів на планеті.

6. Пляж Бентем-Біч (Bantham Beach), Англія, Великобританія

Біля гирла річки Ейвон (Avon) знаходиться пляж Bantham Beach, який в Великобританії вважається найкращим пляжем для сімейного відпочинку, а також для любителів серфінгу. Серферам сподобаються великі хвилі, а сім’ї оцінять навколишню природу – піски, дюни і літоралі.

З пляжу відкривається гарний вид на узбережжя затоки Бігбері (Bigbury Bay), де також можна зупинитися і відпочити. Дане місце під час припливів, відрізається від материка. Варто відзначити, що тут зупинялися такі видатні особистості, як Агата Крісті, принц Едуард VIII, колишній король Великобританії і його дружина Уолліс Сімпсон.

7. Пляж затоки Сендвуд (Sandwood Bay), Шотландія, Великобританія

Спочатку варто відзначити, що води Північної Шотландії досить холодні, і це незважаючи на Гольфстрім – теплу морську течію, що йде з Атлантичного океану.

Потрапити на пляж затоки на околиці Шотландії досить непросто. Пляж затоки Сендвуд знаходиться в 6,5 км від найближчої дороги і, щоб до нього дійти, доведеться пройти по звивистій стежці, що веде через болота і трав’янисті піщані дюни.

Пляж з рожевим піском оточений скелями. Позаду пляжу можна виявити прісноводне озеро, а попереду – величезні води, що йдуть до самої Арктики.

Скупатися тут навряд чи вийде, але насолодитися природою можна вдосталь. Сюди приїжджають з найвіддаленіших куточків світу, щоб сфотографувати всю красу місцевого ландшафту.

8. Кала Макарейа (Cala Macarella), Менорка, Іспанія

Відпочиваючі воліють відвідувати цей пляж на іспанському острові Менорка (на південь від Майорки), щоб погрітися в променях Сонця і поплавати в кристально чистих водах.

Менорка вважається відмінним для сімейного відпочинку. Тут є і незвідані пляжі, і тихі курорти і відмінні місця для заняття снорклінгом – плавання з маскою і дихальною трубкою.

Кала-Макарейя – це бухта, що має форму підкови. Вона покрита соснами, скелями і кам’яними дубами, а також білосніжними пісками, які оточують бухту.

9. Пляж Вутумі (Voutoumi), острів Антипаксі, Греція

Антипаксі є найменшим з Іонічних островів, і він може здивувати будь-якого туриста своїми пляжами – вони всі прекрасні, і ви насилу будете згадувати, чи бачили ви пляж красивіше тих, що тут.

Сюди можна дістатися на катері або рейсовому поромі. Весь острів можна обійти пішки, так як його розмір приблизно 3 х 4 км. Тут не багатолюдно, тому що місцевих жителів тут всього 20.

Тут дуже красиво: земля багата виноградниками, фруктовими садами і польовими квітами. Морська вода переливається різними фарбами. Вам сподобається купатися в водах Вутумі, і відпочивати на безлюдному березі.

Ви зможете тут перекусити в маленькій таверні, яка знаходиться недалеко від пляжу і звідки відкривається прекрасний вид на море. Кажуть, тут подають найсмачніших кальмарів.

10. Куршська коса, Литва

Відразу варто відзначити, що смужка землі, яка розділяє Балтійське море і Курську затоку, є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Смуга, що йде від Литви до Росії (її довжина 96 км, а ширина 2,5 км), є одним довгим пляжем з дрібним піском. Це відмінне місце для тих, хто хоче усамітнитися. Навколо можна спостерігати пишні ліси, а луки тут ваблять велику кількість диких птахів, що зробили це місце просто раєм для будь-якого орнітолога.

Також на Куршкій косі можна побачити неймовірно красиву картину – найбільші в Європі рухомі піщані дюни, які знаходяться тут з доісторичних часів.

За дюнами ретельно стежать і охороняють від ерозій.

ДЖЕРЕЛО: infoniac.ru