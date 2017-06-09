Михайла Присяжнюка обурили коментарі у соціальній мережі

Не так давно головний експерт-юрист проектів СТБ Михайло Присяжнюк відверто поділився з підписниками «наболілим». Юрист чесно зізнався, чому перестав відповідати на листи у соціальних мережах, розповів про зворотній бік популярності, а також застеріг читачів від довіри неправдивій інформації.

Михайло Присяжнюк завжди знаходив час не тільки для участі в багатьох проектах СТБ, а й для допомоги людям поза телеекранами. Юрист часто стає гостем заходів, що підвищують правову обізнаність українців, бореться з порушенням не тільки юридичних, а й моральних норм, а також намагається відповідати на прохання про допомогу підписникам у своїх соціальних мережах.

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В одній з останніх публікацій на сторінці у Facebook Михайло написав відвертий пост, пояснивши, чому популярність заважає виконувати йому те, чим він займається все життя – допомагати людям!

У коментарі сайту STB.UA Михайло Присяжнюк розповів ще більше деталей в ситуації, що склалася:

«У свій час я ставився до таких речей спокійно. На превеликий жаль, все одно існують люди з відхиленням психіки або з надлишком вільного часу. Ці люди залишають неприємні коментарі, які не мають відношення ні до публікації, ні до фотографії, ні до мене. Коли мені почали надходити повідомлення про те, що люди створюють фальшиві та рекламні сторінки від мого імені, я вирішив, що не можу приховувати таку інформацію. З шахраями, безумовно, я борюся. Довів до відома представників Департаменту кіберполіції на всеукраїнському рівні, звернувся до поліції із заявою. Звернувся я і до друзів, щоб вони були обережні. Якщо у них виникають підозри – варто перевірити ще раз. Для мене стало приємною несподіванкою, коли у великій кількості коментарів я побачив відповіді людей, які пояснили, що розуміють де я, а де – ні. Я свою попереджувальну місію виконав, я залишаюся на сторожі справедливості».

Попри негативні моменти, Михайло все ж зізнався, що позитивні відгуки він чує набагато частіше: «Дивовижний момент! За 5 років на телебаченні я не зустрів людину, яка мені сказала б в обличчя, що я поводжусь якось неправильно. У мене завжди достатньо пряма та чесна позиція, я не терплю брехні, несправедливості. Якщо я припустився помилки і мені про це скажуть – я братиму до відома, вживатиму заходи з усунення непрофесіоналізму. Куди б я не приходив, похвальні слова чую дуже часто. Людям дуже подобається все, що ми робимо спільно з телеканалом, як ми допомагаємо людям. Те, що ми стали опорою для людей. Це величезна позитивна хвиля, яка дає сили, це великого коштує!».

Підписники та друзі юриста, у свою чергу, поділилися у коментарях до публікації Михайла словами поваги та подяки, побажали терпіння та сил у нелегкому шляху досягнення справедливості та порядку, до чого ми з радістю приєднуємося!