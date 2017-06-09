Полуниця – одна з найсмачніших і найароматніших ягід. Хочете поласувати нею не тільки в літній період, а й холодними зимовими днями? Тоді вам варто дізнатися, як заморозити полуницю правильно!

Для того, щоб правильно заморозити полуницю на зиму, варто врахувати кілька простих, але важливих правил.

Починати варто з вибору ягоди для заморозки, адже далеко не кожна підійде.

Ми вже розповіли вам, як вибрати смачну полуницю. Ці поради актуальні і для заморозки ласощів. Вам необхідна стигла і тверда ягода. Віддайте перевагу середній і дрібній полуниці – вона краще заморожується.

Наступний етап – підготовка полуниці і посуду для заморозки.

Ягоди потрібно перебрати, залишивши тільки хорошу і тверду полуницю, після чого промити. Існує думка, що не варто мити полуницю перед заморожуванням, але з купленим плодом так краще не експериментувати. Для того, щоб ягода не втратила свій смак і цілісність, мийте її швидко і акуратно. Прополосніть полуницю невеликими порціями в прохолодній воді, щоб не пошкодити ніжні ягоди. Після цього розкладіть полуницю на паперовому рушнику в один шар, залишивши її до повного висихання.

Чистим і сухим повинен бути також посуд для заморозки. Вам підійде пластиковий посуд, одноразові контейнери, а також поліетиленові пакети (варто врахувати, що в процесі зберігання вони можуть порватися).

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Відправляємо до морозильної камери.

Для того, щоб заморозити полуницю правильно, зберігши її смак і форму, існує кілька варіантів:

– Відправте просушену полуницю в морозильну камеру на кілька годин, розклавши в один шар. Зробити це буде зручно в тарілці або на обробній дошці. Після того, як полуниця злегка заморозиться, дістаньте її і пересипте в контейнери або пакети. Такий крок допоможе зберегти її форму.

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– Якщо ви хочете зберегти солодкість і смак полуниці, можна додати трохи цукру або цукрової пудри. Попередньо відправте просушену ягоду на 1-2 години до морозильної камери. Після цього, укладаючи до посуду для тривалого зберігання, кожен шар ягоди посипте цукровою пудрою або дрібним цукром. Для цього скористайтеся таким розрахунком: на 1кг полуниці 200-300 г. підсолоджувача.

– Також існує варіант заморозки полуниці у перетертому вигляді. Суху і чисту ягоду за допомогою блендера доведіть до стану пюре. Отриману масу залийте до підготовленого посуду і відправте до морозильної камери. Цукор ви можете додати відразу або ж після – насолоджуючись ласощами у будь-яку пору року. Один з плюсів такого варіанту заморозки – для приготування полуничного пюре підійде не тільки тверда ягода.

Варто врахувати, що повторної заморозки ягода не переносить, тому розділіть полуницю на кілька частин, відправляючи до морозильної камери.

Тепер ви знаєте, як правильно заморозити полуницю. Ці легкі поради дозволять вам у будь-який момент поласувати вітамінною і дуже смачною ягодою!