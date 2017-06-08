У 2017 році панді по імені Сусу виповнилося 34 роки. За віковим мірками панд вона вважалася однією з найстаріших бамбукових ведмедиць в світі. А якщо перевести роки її життя на людський вік, то це дорівнює 104 рокам. Сьогодні Сусу померла. Ви дізнаєтеся чому померла мила бамбукова ведмедиця в нашому матеріалі.

Панда Сусу виховувалася і жила в дослідницькому центрі з розведення великих панд. Але вона захворіла і лікарям не вдалося її врятувати. Як повідомило ТАРС, панда страждала високим тиском, а також у Сусу були проблеми з серцем і печінкою.

Якщо ви не знали, то великі панди – це неофіційний символ Китаю. Вони водяться в бамбукових лісах провінції Сичуань. Таких тварин в світі залишилося дуже мало, всього 1,6 тисячі. Відповідно бамбукові ведмеді занесені в зникаючий вид.

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