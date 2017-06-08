Серед бажаючих швидше скинути зайву вагу особливою популярністю користується низковуглеводна дієта. Але варто пам’ятати, що єдиний спосіб якісно схуднути без шкоди для здоров’я – це почати харчуватися правильно і зайнятися спортом. Низковуглеводна дієта хороша тим, що без жорстких обмежень в їжі вона допомагає легко скинути 2-3 кг. А якщо дотримуватися дієти довго (обов’язково під контролем лікаря), то за півроку можна втратити 15-20 кг зайвої ваги. Ми склали приблизне меню на день по низьковуглеводній дієті – це допоможе вам скинути пару зайвих кілограмів за 1 день.

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Як випливає з назви, низьковуглеводна дієта мінімізує присутність в раціоні людини кількіст повільних вуглеводів, а кількість швидких вуглеводів взагалі зводить до нуля. При цьому важливо розуміти, що якийсь відсоток повільних вуглеводів повинен споживатися котрі людьми, що худнуть, в обов’язковому порядку. Якщо повністю від них відмовитися, це призведе до випадання волосся, проблем зі шкірою, слабкості та поганого настрою. На заміну відсутнім у харчуванні вуглеводам в основу щоденного раціону входять білки (м’ясо, риба, сир, молочні і кисломолочні продукти, горіхи) та овочі. І ще один важливий момент – низьковуглеводна дієта протипоказана вагітним і годуючим жінкам, а також людям із захворюваннями нирок.

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Приблизне меню низьковуглеводної дієти може виглядати так.

На сніданок – 30 г маложирного твердого сиру, невеликий шматочок житнього хліба, зелений чай або кава без цукру.

На обід – квасоля, невеликий шматочок житнього хліба, 200 г нежирного сиру, чай або кава без цукру.

На вечерю можна вжити 100 г відвареної риби або нежирної яловичини, свіжі овочі (1-2 штуки). Після цього рекомендується випити чашку зеленого чаю.

У перервах між основними прийомами їжі потрібно їсти побільше свіжих овочів. Їжу слід приймати 4-5 разів на день. Плюс не забувайте випивати мінімум 2 літри негазованої води.

Перед дієтою дуже важливо проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути можливих негативних наслідків та спланувати меню, яке буде підходити особисто вам.