Прохолодна вода, спекотне сонце, золотий пісок – все це є на будь-якому морському курорті. Тому тим, хто переситився звичайним літнім відпочинком, є сенс відвідати пляжі, де все геть по-іншому. У нашій добірці ви дізнаєтеся про 10 найбільш незвичайних пляжах світу!

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Чорний пляж

Чорний пляж Punaluu знаходиться на Гаваях. Пісок тут вулканічного походження – по суті, це відшліфована океаном подрібнена лава. Правда, взяти на згадку про подорож жменьку такого піску ризикують далеко не всі туристи – за легендою богиня Пеле прокляне злодія на все життя.

Зелений пляж

Зелений відтінок пляжу Papakolea Beach на тих же Гаваях надає напівкоштовний камінь хризоліт – теж вулканічного походження.

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Рожевий пляж

Рожеві пляжі є на Багамських островах, на Криті, на острові Комодо – незвичайний колір їм надають одноклітинні організми формаинеферы, які живуть під коралами. Їх мікро–мушлі змішуються з тальком від коралів і фарбують пісок в рожевий колір.

Пляж, що світиться у темряві

Біолюмінісцентний фітопланктон, викинутий на пляжі острова Ваадху (Мальдіви), забарвлює берега тисячами вогнів. Найбільш яскраві світлові шоу спостерігаються в період розмноження фітопланктону.

Пляж кафедральних соборів

Приголомшливий пляж в іспанському Рібадео – це арки, поглиблення в скелях і природні лабіринти, висічені за довгий час водою і повітрям. І вони дійсно нагадують піднесену архитекутру.

Пляж з літаючими літаками

До пляжу Махо–Біч на острові Сен–Мартен впритул прилягає злітно–посадкова смуга аеропорту. Літаки, які сідають і злітають, пролітають у 10-20 метрах над головами відпочиваючих. На пляжі стоять таблички з написом: «Струмені повітря з реактивних двигунів літаків можуть завдати вам фізичного каліцтва та/або заподіяти смерть». Однак пляж все одно користується популярністю серед споттерів.

Скляний пляж

Скляний пляж біля міста Форт-Брегг у Каліфорнії утворився внаслідок скидання сміття з міста на пляж у першій половині XX століття. Коли міська влада закрила звалище, товчене скло десятиліттями омивалося морським прибоєм, поки не перетворилося на гладкі різноколірні камінчики.

Прихований пляж

На мексиканських островах Марієтта є незвичайний пляж, який сформувався на початку XX століття після того, як військові використовували острова в якості тренувальних військових полігонів.

Пляж зоряного піску

Іріомоте в Японії здалеку нагадує звичайний піщаний пляж. Однак поблизу стає видно, що кожна піщинка – це зірочка, залишок стилета мікроорганизмів форамініферів, викинутих на берег морською хвилею.

Пляж з пінгвінами

Boulders Beach розташований в селищі недалеко від Кейптауна. Славиться він тим, що на ньому живуть африканські пінгвіни, яких рідко можна зустріти у таких північних (за мірками Південної півкулі) широтах.