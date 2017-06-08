Телеканал СТБ / Незвичайні пляжі світу: топ-10

Незвичайні пляжі світу: топ-10

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Прохолодна вода, спекотне сонце, золотий пісоквсе це є на будь-якому морському курорті. Тому тим, хто переситився звичайним літнім відпочинком, є сенс відвідати пляжі, де все геть по-іншому. У нашій добірці ви дізнаєтеся про 10 найбільш незвичайних пляжах світу!

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Чорний пляж

Чорний пляж Punaluu знаходиться на Гаваях. Пісок тут вулканічного походженняпо суті, це відшліфована океаном подрібнена лава. Правда, взяти на згадку про подорож жменьку такого піску ризикують далеко не всі туристиза легендою богиня Пеле прокляне злодія на все життя.

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Зелений пляж

Зелений відтінок пляжу Papakolea Beach на тих же Гаваях надає напівкоштовний камінь хризоліттеж вулканічного походження.

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Рожевий пляж

Рожеві пляжі є на Багамських островах, на Криті, на острові Комодонезвичайний колір їм надають одноклітинні організми формаинеферы, які живуть під коралами. Їх мікромушлі змішуються з тальком від коралів і фарбують пісок в рожевий колір.

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Пляж, що світиться у темряві

Біолюмінісцентний фітопланктон, викинутий на пляжі острова Ваадху (Мальдіви), забарвлює берега тисячами вогнів. Найбільш яскраві світлові шоу спостерігаються в період розмноження фітопланктону.

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Пляж кафедральних соборів

Приголомшливий пляж в іспанському Рібадеоце арки, поглиблення в скелях і природні лабіринти, висічені за довгий час водою і повітрям. І вони дійсно нагадують піднесену архитекутру.

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Пляж з літаючими літаками

До пляжу МахоБіч на острові СенМартен впритул прилягає злітнопосадкова смуга аеропорту. Літаки, які сідають і злітають, пролітають у 10-20 метрах над головами відпочиваючих. На пляжі стоять таблички з написом: «Струмені повітря з реактивних двигунів літаків можуть завдати вам фізичного каліцтва та/або заподіяти смерть». Однак пляж все одно користується популярністю серед споттерів.

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Скляний пляж

Скляний пляж біля міста Форт-Брегг у Каліфорнії утворився внаслідок скидання сміття з міста на пляж у першій половині XX століття. Коли міська влада закрила звалище, товчене скло десятиліттями омивалося морським прибоєм, поки не перетворилося на гладкі різноколірні камінчики.

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Прихований пляж

На мексиканських островах Марієтта є незвичайний пляж, який сформувався на початку XX століття після того, як військові використовували острова в якості тренувальних військових полігонів.

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Пляж зоряного піску

Іріомоте в Японії здалеку нагадує звичайний піщаний пляж. Однак поблизу стає видно, що кожна піщинкаце зірочка, залишок стилета мікроорганизмів форамініферів, викинутих на берег морською хвилею.

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Пляж з пінгвінами

Boulders Beach розташований в селищі недалеко від Кейптауна. Славиться він тим, що на ньому живуть африканські пінгвіни, яких рідко можна зустріти у таких північних (за мірками Південної півкулі) широтах.

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