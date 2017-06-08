Місячний камінь: яким знакам зодіаку підходить

Багатьом відомо, що місячний камінь приносить удачу, щастя та благополуччя. А прикраси з нього були популярні у всі роки й наш час – не виняток. Яким знакам зодіаку підходить місячний камінь? Про це розповів екстрасенс та ясновидець з Азербайджану, постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» та суддя шоу «Битва екстрасенсів» Хаял Алекперов.

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«В цілому, місячний камінь є досить універсальним та підходить практично всім. – каже ясновидець. – Але енергетично він може стати прекрасним талісманом для Раків, Львів, Тельців, Дів, Терезів, Скорпіонів, Близнюків. Ракам місячний камінь допоможе позбутися від надмірної самокритичності та посилить інтуїцію, Левам – додасть тактовності та стриманості, Тельцям – впевненості у собі. Для працьовитих Дів цей камінь стане талісманом, що привертає удачу, для креативних Терезів – справжнім джерелом натхнення. Скорпіонам та Близнюкам адуляр допоможе знайти внутрішню гармонію».

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Однак, є знаки зодіаку, яким не варто носити прикраси з місячним каменем.

«Я б не радив носити цей камінь Овнам та Козерогам. Місячний камінь може зробити представників цих знаків дуже розсіяними та розслабленими», – каже Хаял Алекперов.