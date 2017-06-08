Як залучити любов у своє життя: поради екстрасенсів

Дуже часто люди прагнуть залучити у своє життя любов, навіть не замислюючись над тим, чим для них ця сама любов є. Нерідко світле почуття підміняють тими чи іншими благами, які прагнуть отримати від відносин – шукають не любов, а партнера, схожого на красиву, бездоганну картинку, або партнера, який допоможе підвищити соціальний статус, вирішить всі на світі проблеми або стане всім до вподоби. Але чи можна назвати це все любов’ю? На це питання спробував відповісти екстрасенс та ясновидець з Азербайджану, постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» та суддя шоу «Битва екстрасенсів» Хаял Алекперов.

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«Любов – почуття, яке дозволяє людині жити по-справжньому. Радіти успіхам свого партнера, допомагати йому, підтримувати його у всьому, відчувати відповідальність, розвиватися разом, ростити дітей, будувати дім, радіти кожному спільному дню. Любити людину за все цілком – з усіма його плюсами та мінусами, з усіма талантами та недоліками. Це велике почуття приходить у наше життя з волі Бога. Вона – великий дар, і у той же час велике випробування», – каже ясновидець.

Справжню любов не можна залучити приворотами – це великий гріх. Він є одним з видів негативного магічного впливу на людину.

«Можна сказати, що це енергетичне насильство, спрямоване на знищення волі людини. Приворотом люди хочуть прив’язати до себе людину, змусити його бути поруч. Але така дія згубна як для того, кого хочуть приворожити, так і для того, хто зважився на такий вчинок. Перш за все, є небезпечним і згубним він тому, що роблячи приворот, людина звертається до темних сил, які якщо і можуть допомогти, то обов’язково вимагають щось натомість. А ціна буває надвисокою – власне здоров’я або навіть життя», – розповів Хаял Алекперов.

Все, що може зробити людина, щоб полюбити та стати коханою – енергетично відкрити себе цьому почуттю. Для цього скористайтесь простим порадам від Хаяла Алекперова:

– для початку варто по-справжньому прийняти та полюбити себе. Пробачити власні минулі помилки, перестати копатися уу своїх недоліках та дозволити собі, нарешті, відчути щастя;

– постарайтеся відпустити минулі образи, не копайтеся у минулих невдалих відносинах – пам’ятайте про те, що всьому свій час. І для справжнього кохання у вашому житті теж прийде час;

– частіше хваліть себе, нехай навіть за дрібні успіхи, робіть собі компліменти – позитивне сприйняття самого себе допоможе по-новому подивитися на вас. Адже часто люди не можуть розгледіти, що давно знайомий чоловік і є коханням всього життя;

– не зациклюйтеся на пошуках ідеалу, прагніть самі ставати краще – шукайте нові хобі, розвивайтеся та самовдосконалюйтеся. Адже щасливими в коханні стають ті, хто вміє бути щасливим і в самоті;

– оточуйте себе речами, які дарують вам романтичний настрій. Більше відпочивайте та радійте життю – любов не змусить себе чекати;

– існують також магічні атрибути, які можуть залучити любов. Так, привернути увагу протилежної статі допомагають талісмани та амулети. Дія подібних амулетів у тому, щоб виділятися з натовпу, залучати до свого володаря увагу. Для жінок це камені: бірюза, аквамарин та місячний камінь. Браслет або кулон з одним із таких каменів зроблять жінку привабливою в очах чоловіків. Сильній статі в очах жінок мужності та впевненості в своїх силах додасть агат, гематит та нефрит. Потрібно носити ці камені при собі. Так ви будете мати успіх у протилежної статі та другій половинці буде легше вас знайти. Головне при цьому відкрити своє серце і вчасно впустити любов до свого життя.

Кохайте та будьте коханими!