За старих часів люди вважали, що місячний камінь вбереже від хвороб та допоможе знайти здатність ясновидіння. Якщо вірити словам наших предків, цей камінь – справжня палочка-виручалочка! Але як правильно вибрати Місячний камінь? Про це розповів екстрасенс та ясновидець з Азербайджану, постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» та суддя шоу «Битва екстрасенсів» Хаял Алекперов.

Читайте також: Місячний камінь: магічні та цілющі властивості

Головне – вибрати саме місячний камінь.

«Недобросовісні продавці під його виглядом можуть запропонувати недосвідченому покупцеві менш цінні, але дуже схожі мінерали та навіть оброблене скло – каже ясновидець. – Тому купувати краще не на стихійному ринку, а у відповідному магазині, де вас не обдурять. Купувати камінь краще у період молодика, щоб зі зміною місячних фаз камінь міг «налаштуватися» на вашу енергетику».

Вибираючи камінь, ви повинні відчути, чи підходить він вам енергетично.

«Якщо, одягнувши прикрасу, ви стали погано себе почувати, з’явилися головний біль або ювелірний виріб здається вам «важким» – купувати такий камінь не варто», – радить Хаял Алекперов.