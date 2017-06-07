Не секрет, що фази Місяця мають великий вплив на наше життя й природу у цілому. Наприклад, щоб зібрати і примножити врожай досвідчені господині та фермери стежать за змінами в Місячному циклі. Якщо ви зібралися посадити щось у червні, пропонуємо скористатися нашим місячним календарем садівника-городника на червень 2017 року.

«Вплив супутника Землі з кожним днем ​​наростає, наповнюючи нас новими силами – каже Хаял Алекперов. – У молодика можна просити здоров’я, сил, краси та успіху не тільки в особистому житті, а й у врожаї. Наприклад, в період зростаючого місяця з давніх-давен вважається ідеальним часом для початку нових справ».

Так як травень 2017 року в Україні був холодним, а багато посівів замерзли, люди будуть пересівати свій город у червні. Аби зібрати хороший урожай та навіть його примножити радимо скористатися місячним календарем садівника та городника на червень 2017 року.

Місячний календар садівника та городника на червень 2017 року:

Сприятливі дні для посіву та посадки: 3,4,5,6,7,8,10,11,12,15,16,17,20,21,25 та 30 червня.

Несприятливі дні для посіву та посадки: 1,2,9,13,14,18,19,22,23,24,26,27,28 та 29 червня

Бажаємо вам гарного та багатого врожаю!