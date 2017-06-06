Місячний камінь: магічні та цілющі властивості

З давніх-давен місячному каменю приписували цілющі та магічні властивості. Про властивості мінералу та його вплив на людину розповів екстрасенс та ясновидець з Азербайджану, постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» та суддя шоу «Битва екстрасенсів» Хаял Алекперов.

«Місячний камінь, або по-науковому адуляр, – один з найзагадковіших напівкоштовних мінералів. Камінь складається з безлічі тонких пластин, та при попаданні світла на нього під різним кутом, мінерал відблискує блакитними переливами, схожими на місячне світло, за що і отримав свою назву. З давніх-давен місячний камінь шанували й цінували за його магічні та цілющі властивості. Як і сам Місяць, камінь був головним помічником у проведенні магічних ритуалів. У своїх обрядах його використовували жерці, щоб їх передбачення були більш точними. Адже цей камінь посилює інтуїцію та дарує здатність бачити віщі сни. У стародавній Індії адуляр, крім іншого, був оберегом сімейного вогнища, його було прийнято дарувати молодятам», – каже ясновидець.

Також, місячний камінь використовували цілителі, для позбавлення від хвороб та розладів нервової системи, лікування безсоння та навіть епілепсії.

«Все тому, що цей камінь, енергетично впливає на людину, як заспокійливе. Дарує душевну рівновагу, спокій та просвітлення. Також, при правильному використанні цей мінерал допомагає позбутися нав’язливих ідей, страхів та невпевненості у собі, оберігає від пристріту», – розповів Хаял Алекперов.