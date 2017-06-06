З давніх часів відомо, що Місяць управляє не тільки приливами і відливами, а й потоками енергії і циклами в людському організмі. Пропонуємо вам розглянути місячний календар стрижок на червень 2017 року, щоб ви змогли визначити, коли безпечно звернутися до майстра і поліпшити здоров’я волосся.

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Місячний календар стрижки волосся на червень 2017 свідчить, що активніше волосся йтимуть в зростання на самому початку місяця – до 9 червня, коли повний місяць. Але крім фази Місяця необхідно орієнтуватися ще на перебування її в певній точці зодіакального кола і день тижня, тому звіряйтеся з підготовленим списком.

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Місячний календар стрижок на червень

Сприятливі дні: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 28, 29.

Несприятливі дні: 3, 5, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 16, 27, 30.

Нейтральний день: 16 червня.

Зверніть увагу, що найбільше вплив світила проявляється 1 і 30 червня.

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