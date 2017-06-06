Літо у самому розпалі! Турботливі батьки вже роздумують, куди відправити свою дитину на літні канікули 2017. STB.UA підкаже, де ваше чадо може гарненько відпочити, оздоровитися і навіть освоїти професію!

JAMM

Табір JAMM покликаний розкрити таланти вашої дитини. До складу табору JAMM входять кілька підрозділів – JAMMglish – бізнес табір англійської мови, iJAMM – табір з вивченням програмування, JAMM – табір шоу-бізнесу для підлітків, JAMMik – творчий дитячий табір для дітей від 8 до 12 років.

На особливу увагу заслуговує табір шоу-бізнесу. Тут тінейджери від 13 до 17 років можуть обрати один з напрямків – rock band, dance студія, відео продакшен, дизайн студія, TV show. Протягом зміни (9 днів) діти працюють у командах і готують проект, який представлять на фінальному концерті. Весь цей час їм допомагають професіонали, які щодня дають майстер-класи підліткам.

Табори JAMM розташовані у Київській області: один знаходиться у Конча-Заспі, у оточенні соснового лісу біля річки, а другий – у селі Капітанівка.

Славутич

Дитячий табір «Славутич» визнаний лідером дитячого оздоровлення у Київській області. Його мета – створити всі умови для активного дозвілля дітей та надати широкий спектр оздоровчих процедур.Знаходиться «Славутич» недалеко від Переяслава-Хмельницького на березі Канівського водосховища на Дніпрі.

Табір відкритий у будь-який час року і чекає не тільки на дітей віком від 6 до 17 років, а й на їхніх батьків. У «Славутичі» практикують сімейні зміни, а також дні, коли татусі та матусі можуть відвідати своїх чад. До слова, зміни у «Славутичі» відрізняються одна від одної. Є зміна-фестиваль, зміна-пригода серед культур і цивілізацій світу, танцювальна зміна, спортивно-туристична, креатив -зміна і кемпер зміна.

Особливістю «Славутича» є трирівневий мотузковий хайпарк. Тут буде весело і корисно як малюкам, так і підліткам.

Артек-Буковель



З 2014 року знаменитий дитячий табір «Артек» перемістився у Буковель. Зараз тут розташовані три табори – Озерний (12 -17 років, зміна – 8 днів), Лісовий (8-17 років, зміна – 13 днів) і Гірський – (8-17 років, 13 днів). Також вже другий рік поспіль у діток є можливість відвідати ще табір «Артек-Буковель» в містечку Семерінг (Австрія). Там зміна триває – 14 днів / 13 ночей.

На території дитячих установ знаходяться різні концертні зали, приміщення для гуртків, спортивні майданчики і басейни. Як відзначають засновники «Артек-Буковель», табір слідує артеківським традиціям, ідеалам добра, краси і служить Дитинству.

Літній фітнес-табір «Спортлайфік»



Якщо відпускати своє чадо далеко ви ще не готові – відведіть його на день у один з таборів Києва. Наприклад – «Спортлайфік». Це дитячий фітнес-табір, розміщений в деяких комплексах мережі «Спортлайф».

Для малюків доступні фітнес-тренування, бійцівський клуб, сквош, плавання і гімнастика, а також творчі майстер-класи, прогулянки та екскурсії. Привести дитину в «Спортлайфік» можна при наявності клубної картки.

Літній табір школи «Дім талантів»



Літній табір школи «Дім талантів» має яскраву назву – «Як стати зіркою». Тут малюків віком від 5 років обіцяють навчити акторській майстерності, основам публічного виступу, вокалу, етикету, а також фотопоуванню і дефіле. У таборі є уроки хореографії, художнього розвитку та англійської мови.

Цього року Літній табір школи «Будинок талантів» проходить у двох форматах – денний міський табір у Києві та денний заміський табір у Конча-Заспі, де разом з дитиною можуть відпочити і її батьки.