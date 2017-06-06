Сьогодні, 6 червня 2017 в Україні святкують День журналіста. Читайте, як було встановлено це свято. А також ми зібрали найоригінальніші привітання з Днем журналіста в віршах на російскій та українскій мові та картинках в нашому матеріалі. Не забудьте приділити увагу своїм знайомим, які працюють в цій професії!
6 червня – як дату для святкування Дня журналістів – обрали тому, що в цей день у 1992 році Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів (найбільшу в світі організацію працівників ЗМІ). Це свято стало офіційним у 1994 році, коли тодішній Президент Леонід Кравчук підписав указ, що проголошує День журналіста.
6 червня журналісти українських ЗМІ приймають вітання від колег та друзів.
Привітання з Днем журналіста
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Журналисты – это гордо,
Мастера пера и «ворда»!
Пусть перо острее станет —
Гонорар карман не тянет!
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В этот день мы хотим вам пожелать острых перьев, метких заметок, бесстрашных разоблачений и удачи на интересном, но порой рискованном журналистском поприще. С праздником вас!
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Журналист – это не профессия,
А призванье горячих сердец.
Поддержите друг друга вместе,
В деле правды неся свой крест.
Пусть сюжеты легко сплетаются
В репортажи, эссе, статьи.
Ну а в жизни все получается
С каплей радости и любви.
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Не писака, но творец —
Мастер слова, молодец!
Пусть ругается редактор —
Это преходящий фактор!
Денег, славы всенародной —
Пьём до дна! Твоё здоровье!
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В курсе будь и в нужном месте!
Мы всегда с тобою вместе:
Почитать, расспамить ссылки,
Выпить водки полбутылки…
Гонорары пусть растут!
Журналисты – это GOOD!
Листівки-привітання з Днем журналіста