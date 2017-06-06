Сьогодні, 6 червня 2017 в Україні святкують День журналіста. Читайте, як було встановлено це свято. А також ми зібрали найоригінальніші привітання з Днем журналіста в віршах на російскій та українскій мові та картинках в нашому матеріалі. Не забудьте приділити увагу своїм знайомим, які працюють в цій професії!

6 червня – як дату для святкування Дня журналістів – обрали тому, що в цей день у 1992 році Національну спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів (найбільшу в світі організацію працівників ЗМІ). Це свято стало офіційним у 1994 році, коли тодішній Президент Леонід Кравчук підписав указ, що проголошує День журналіста.

6 червня журналісти українських ЗМІ приймають вітання від колег та друзів.

Привітання з Днем журналіста

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Журналисты – это гордо,

Мастера пера и «ворда»!

Пусть перо острее станет —

Гонорар карман не тянет!

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В этот день мы хотим вам пожелать острых перьев, метких заметок, бесстрашных разоблачений и удачи на интересном, но порой рискованном журналистском поприще. С праздником вас!

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Журналист – это не профессия,

А призванье горячих сердец.

Поддержите друг друга вместе,

В деле правды неся свой крест.

Пусть сюжеты легко сплетаются

В репортажи, эссе, статьи.

Ну а в жизни все получается

С каплей радости и любви.

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Не писака, но творец —

Мастер слова, молодец!

Пусть ругается редактор —

Это преходящий фактор!

Денег, славы всенародной —

Пьём до дна! Твоё здоровье!

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В курсе будь и в нужном месте!

Мы всегда с тобою вместе:

Почитать, расспамить ссылки,

Выпить водки полбутылки…

Гонорары пусть растут!

Журналисты – это GOOD!

Листівки-привітання з Днем журналіста