Мрієте зустріти свою любов та вийти заміж за коханого? Тоді скористайтеся ритуалом на швидке та вдале заміжжя від учасниці «Битви екстрасенсів» та експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Ярослави Федорової.

«Цей ритуал допоможе залучити у своє життя прекрасні відносини, побудовані на чистій та взаємній любові. Ритуал необхідно виконувати на зростаючий Місяць – в перші дні молодика. Найкраще ввечері у п’ятницю, бо п’ятницею керує Венера – Богиня Любові », – каже Ярослава.

Як провести ритуал на швидке і вдале заміжжя?

«Вам знадобиться будь-яка квітка білого кольору (бажано щоб квітка була з ваших улюблених). Покладіть цю квітку на підвіконня або на балкон так, щоб на неї падало світло зростаючого Місяця. Попросіть Всесвіт послати вам взаємну любов. На світанку візьміть цю квітку й покладіть її до книги про любов. Це може бути абсолютно будь-яка книга – роман чи збірка віршів. Головне, щоб вона була ваша улюблена.

Квітка має пролежати на сторінках книги до наступного молодика. У наступний молодик (в першу ніч молодого Місяця) візьміть квітку з книги, розсипте її пелюстки собі у долоню та скажіть: «Віддаю тобі, дух блискучий, частину своєї мрії. Попрошу у тебе, дух здійсненний, торжество любові!». Опишіть якості людини, яку мрієте зустріти та сдуйте пелюстки квітки у відкрите вікно», – каже Ярослава Федорова.

Вважається, що після проведення цього ритуалу, чоловік вашої мрії повинен з’явиться у вашому житті протягом місяця. Бажаємо вам удачі та любові!