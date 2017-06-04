У світле свято Трійці важливо приділити увагу своїм найближчим! Як красиво та душевно привітати друзів і рідних з Трійцею 2017 у віршах – читайте в нашому матеріалі! Ми зібрали найкращі вітання з Трійцею для ваших улюблених людей.
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Трійцю весело стрічай!
І Ісуса прославляй!
Щастя і добра родині!
Мира нашій Україні!
***
Хай Трійця Святая в любові єднає
Парафію нашу в єдину родину,
А мир, мов голубка над нами літає
Ми Богу приносим молитву уклінно:
За достойну громаду, що храм возводила.
Завжди і у всьому вам Бог допоможе,
Щоб довго й щасливо на світі ви жили,
Дітьми називала вас Матінка Божа.
Майстриням за прекрасне вишиття,
Що в храмі райським квітом процвітає
Хай скрасить Господь долю і життя,
Здоров’я і натхнення посилає!
Трійця славна вже пришла,
Свято в хати принесла!
Сходи в церкву, не лінуйся
Із Всевишнім поспілкуйся.
Всім здоров’я побажай
І мене не забувай!
***
Русалонька купається в росі.
Зілляний дух витає над полями.
Святиться вся природа у цей день.
Вітаю із Зеленими Святами!
День зелений на порозі
Тож вітаннячка приймай!
Щоб не знали очі сльози,
З позитивом все сприймай!
Трійця – славне дуже свято!
Тож хай щастя буде в хаті!