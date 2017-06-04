У світле свято Трійці важливо приділити увагу своїм найближчим! Як красиво та душевно привітати друзів і рідних з Трійцею 2017 у віршах – читайте в нашому матеріалі! Ми зібрали найкращі вітання з Трійцею для ваших улюблених людей.

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Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Мира нашій Україні!

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Хай Трійця Святая в любові єднає

Парафію нашу в єдину родину,

А мир, мов голубка над нами літає

Ми Богу приносим молитву уклінно:

За достойну громаду, що храм возводила.

Завжди і у всьому вам Бог допоможе,

Щоб довго й щасливо на світі ви жили,

Дітьми називала вас Матінка Божа.

Майстриням за прекрасне вишиття,

Що в храмі райським квітом процвітає

Хай скрасить Господь долю і життя,

Здоров’я і натхнення посилає!