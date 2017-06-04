Сьогодні православні святкують Трійцю 2017. Ми вже розповіли, що можна і що не можна робити на Трійцю. Які прикмети існують в цей день, а також, які привітання з Трійцею у віршах вибрати. А тепер дивіться, яку молитву обов’язково потрібно читати на Трійцю!

Пресвятая Троице, помилуй нас;

Господи, очисти грехи наша;

Владыко, прости беззакония наша;

Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Слава Отцу и Сыну и Святому духу и ныне и присно и во веки веков.