Коли Трійця 2017 ми вже розповідали. Але що означає цей день в християнському світі? Чому Свята Трійця вважається великим святом? Читайте наш матеріал!

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Свято Святої Трійці символізує відкриття Богом своєї триєдиної сутності. Раніше віруючі знали тільки Бога-Отця і Бога-Сина – Ісуса Христа. А на 50-й день після Великодня всі апостоли з Божою Матір’ю і іншим віруючими молилися в одній світлиці. Раптом з неба пролунав шум, після чого над кожним з учнів Христа виникли язики полум’я – саме так явив себе апостолам Святий Дух, третя іпостась Триєдиного Бога.

Святий Дух дав апостолам вміння говорити на мовах, яких вони раніше не знали, і за допомогою цього дару вони змогли проповідувати християнське вчення серед різних народів.

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Що означає Свята Трійця (суть догмату)?

Згідно догмату про Святу Трійцю, який є центральним у багатьох християнських церквах:

Бог Отець – ні від кого не народжується і ні від кого не виходить.

Бог Син – предвечно народжується від Бога Отця.

Бог Святий Дух – предвечно виходить від Бога Отця.

Всі три особи (сутності) Трійці існують в єдності. Ця єдність творить світ, промишляє про нього і освячує його.

У зв’язку з цим зрозуміло, що це свято дійсно важливt в християнській вірі. Трійця 2017 буде широко відзначатися в православних церквах. Всі віруючі в цей день обов’язково відвідують храми і церкви з самого ранку, а після служби здійснюють святковий обід.

Так як в червні на Трійцю 2017 буде цілих три вихідних, то ми рекомендуємо вам підготуватися до свята заздалегідь і спланувати своє дозвілля!