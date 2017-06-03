Троїцька поминальна субота 2017: що можна і не можна робити, звичаї і традиції

Що можна і не можна робити на Троїцьку батьківську суботу 2017? Які традиції і звичаї на троїцьку батьківську суботу слід дотримуватися? Читайте наш матеріал.

Вселенська Троїцька поминальна субота у 2017 доводиться на 3 червня. У цей день православним християнам прийнято поминати і молитися за всіх покійних, тому вона і названа вселенською, всеосяжною. Звичайно, кожному з нас ближче власні празури, тому багатьом достатньо і відвідати цвинтар, прикрасити могили родичів свіжою зеленню (звідси і українська назва Трійці – Зелені свята).

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Кого поминають на Троїцьку батьківську суботу?

Але в церкві поминають на Троїцьку батьківську суботу крім рідних всіх християн, які коли-небудь жили і померли. Кожен з них своєю вірою вклав свою лепту, заклав цеглинку у будівництво Царства Божого, яке встановиться на Землі після Другого пришестя Христа. Тоді ж і всі мертві оживуть. Тому дуже важливо виділити кілька днів на рік, коли і священнослужителі, і прості парафіяни показують молитвою і службою, словом і ділом, що про померлих пам’ятають і чекають на їх повернення. Вселенська Троїцька поминальна субота – найважливіший з подібних днів.

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Троїцька поминальна субота – що не можна робити

Не варто перетворювати поминання покійних родичів на банкет. Непогано зібрати разом сім’ю, але ретельно підбирайте теми для розмови, щоб, з одного боку, уникнути конфліктів, з іншого – не вдаритися в плітки, порожні розмови і веселощі. Не можна вживати алкоголь.

Якщо згадати слов’янські традиції, що сягають корінням в язичницькі часи, вважається, що варто бути обережними на природі.

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Не можна ходити до лісу і купатися у водоймах – особливо поодинці! Вважалося, що саме субота перед Трійцею – день розгулу нечистої сили, русалок, які можуть згубити необережну людину.

Заборони щодо води стосувалися і господарства – не можна прати і полоскати білизну. Також не можна шити і прясти, маючи справу з гострими предметами, як під час багатьох інших православних свят.

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