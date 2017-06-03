Трійця 2017: звичаї і традиції святкування

Завтра, 4 червня, відбудеться велике християнське свято – День Святої Трійці 2017. Ми вже розповіли вам, які народні прикмети існують у цей день, сьогодні ж поспішаємо розповісти, які звичаї й традиції Святої Трійці.

У православній традиції свято Трійця відзначається на 50-й день після Великодня. Як і кожен пам’ятний день, Трійця несе особливе значення, звичаї і традиції. Що ж заведено робити напередодні свята?

Підготовку до Дня Святої Трійці господині починають заздалегідь, адже потрібно навести порядок у будинку та у дворі. Після генерального прибирання, з давніх часів і до сьогодення, дівчата приймалися за прикрашання будинку зеленню. До речі, 3 дні до Трійці, а також 3 дні після свята, називаються Зеленим тижнем. Кожен будинок прикрашається рослинами, гілками дерев, пахучими травами і ароматними квітами. Найчастіше для прикраси будинку використовуються гілки горобини, берези, клена; м’ята, меліса та інші трави. Заведено вважати, що рослини символізують достаток, хороший урожай, здоров’я, тривалість життя, а також захищають будинок від впливу злих сил.

У День Святої Трійці вся сім’я поспішала на церковну службу. У храм також збирали букети з трав, які ставали оберегом будинку на майбутній рік.

Свята Трійця завжди була хорошим приводом побачитися з рідними і близькими, влаштувавши святковий обід зі смачними стравами. Більш того, цього дня близькі дарували один одному приємні подарунки.

Давні повір’я свідчать, що на Трійцю прокидаються русалки і водяні. Для того, щоб відлякати міфічних істот, уздовж берега водойм розпалювалися багаття, водилися хороводи і співалися пісні. Крім цього, вечірні святкові гуляння давали можливість молодим людям придивитися один до одного і познайомитися.

Трійця 2017 – це чудовий привід для кожного з нас зустрітися з друзями і рідними, тим більше, що наступний дня після свята – один з додаткових вихідних червня.