Сонячне затемнення – досить рідкісне астрономічне явище, коли місяць повністю або частково закриває він нас сонце. У 2017 році сонячне затемнення випадає на 21 серпня. Які ритуали слід провести на сонячне затемнення 2017, розповів двічі переможець та суддя «Битви екстрасенсів», експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидець та астролог Хаял Алекперов.

«Період сонячного затемнення має особливу енергетику, виступаючи свого роду каталізатором усіх життєвих процесів. Так, успіхи у професійній сфері можуть перерости в підвищення або новий проект, про який ви мріяли, а труднощі та перепони на шляху можуть наростати й ставати серйозною проблемою. У сфері здоров’я невеликі нездужання, на які ви не звертали уваги, можуть вилитися у недуг, а дії, спрямовані на зміцнення організму, принесуть навіть більше результатів, ніж ви розраховували. І все залежить від того, чи зумієте ви скористатися енергетики сонця», – каже Хаял.

Так у період сонячного затемнення, яке, до речі, у 2017 році випадає на 21 серпня, можна провести кілька ритуалів, які допоможуть скорегувати свою долю, позбутися від негативу і поліпшити свій фінансовий добробут.

«Для залучення фінансового достатку постарайтеся у день, коли настає сонячне затемнення, енергетично розлучитися з фінансовими труднощами – роздати борги, виплатити кредити або подати милостиню нужденним. Цей енергетичний посил допоможе вам правильно розпоряджатися своїми коштами та надалі уникати грошових труднощів», – каже ясновидець.

Також, у сонячне затемнення можна позбутися від своїх фобій або шкідливих звичок: «Для цього до настання сонячного затемнення на червоній тканині або папері опишіть свої страхи або шкідливі звички. А у момент затемнення лист або тканину зі списком речей, які є баластом у вашому житті потрібно спалити, розвіявши попіл над якимось водоймою – рікою, або навіть ставком».

Бережіть себе та близьких!