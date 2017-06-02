Сьогодні СТБ виповнилося 20 років! 2 червня 1997 році відбувся перший ефір на телеканалі! Давайте згадаємо, як розвивалася історія каналу, який по праву вважається законодавцем талант-і реаліті-шоу. Першою програмою були «Вікна-новини». В Україні з’явилася незалежна інформаційна програма, яка стала альтернативою державних новин. І наразі «Вікна-Новини» є одним з лідерів українських інформаційно-аналітичних програм. Багато відомих і авторитетних журналістів починали свою кар’єру у «Вікнах» – Олена Фроляк, Георгій Гонгадзе, Ірина Ванникова, Андрій Куликов, Ольга Червакова, Роман Скрипін, Віталій Портников, Микола Вересень, Сергій Попов, Наталя Якимович, Ігор Татарчук та інші – всі вони в різні роки були у команді СТБ. У 2004 році на канал приходять Володимир Бородянський та Сергій Назаров. З цього моменту СТБ змінює вектор з інформаційного каналу на пізнавально-розважальний. Перші проекти – публіцистичний цикл «Правила життя» і програма про правопорядок «Документальний детектив».

У 2005 році СТБ отримав звання «Прорив року» та був визнаний «телеканалом з найбільш динамічним розвитком», яким залишається і по сьогодні.

2006 рiк. 1 квітня в ефір СТБ вийшли «Неймовірні історії кохання», ведучою яких стала Надія Мейхер. Через неповних 3 роки на цій посаді її змінила Лілія Ребрик.

2007 рік. На СТБ з’явилися «Битва екстрасенсів» і Павло Костіцин, документально-пізнавальний проект «У пошуках істини» з В’ячеславом Гармашем і програма «Моя правда» про життя і секрети зірок. 2008 рік. Значний рік для каналу, адже в ефір вийшло перше талант-шоу «Танцюють всі!». Країна моментально закохалася в професійний танець і навчилася відрізняти пасодобль від вальсу. Фінальний випуск в грудні 2008-го дивився кожен четвертий телеглядач країни – аудиторія більша тільки у новорічного привітання президента і важливих футбольних матчів.

2009 рік. В ефір вийшла програма «Україна має талант!». 2010 рік. З’явилося перше вокальне талант-шоу країни – «Х-фактор»! Проект дав дорогу у великий шоу-бізнес багатьом молодим іменам, серед яких MONATIK, фіналіст Національного відбору «Євробачення» MELOVIN, Аліна Паш та інші. Прямі ефіри українського «Х-фактора» відкривали Лара Фабіан, Кайлі Міноуг, Патрісія Каас, Hurts та інші.

В цьому ж році СТБ взявся за допомогу сім’ям – і створив реаліті «Кохана, ми вбіваємо дітей» з ведучим Дмитром Карпачовим.

2011 рік. В ефірі з’явилися відразу шість унікальних шоу – «МастерШеф», «Зважені та Щасливі», «Холостяк», «Фермер шукає жінку», «Вагiтна у 16» і «Куб».

За 6 років учасники «зважених …» скинули близько 15 тонн зайвих кілограмів; Холостяки роздали більше тисячі червоних троянд і організували близько 300-т романтичних побачень; а кулінари приготували кілька тисяч вишуканих страв.

2012 – 2016. «Кулінарна династія», «Детектор брехні», «Врятуйте нашу сім’ю», «Один за всіх», «Хата на тата», «Я Соромля свого тіла», «Давай поговоримо про секс», «За живе! »,«Все буде добре »,« Все буде смачно! » – кожен новий проект, який СТБ пропонує телеглядачам, відразу стає успішним і затребуваним на багато років.

А Національний відбір на «Євробачення», який СТБ взяв «під своє крило», вперше став найбільш обговорюваною музичною подією. 2017 рік. «Сюрприз, сюрприз!» – сказала Маша Єфросиніна, з’явившись на телеканалі. Прем’єру нового шоу, в якому Маша разом з командою СТБ втілює в життя мрії українців, побачимо вже 1 вересня.

Власне виробництво СТБ – більше 80% ефірних програм! Проекти та ведучі СТБ стають народними героями та причина успіху не в гламурності, а в чесності і цілеспрямованості. На прикладі своїх героїв телеканал СТБ демонструє звичайним українцям, що «Можливо все!» Ти МОЖЕШ стати популярним артистом або танцюристом, схуднути, знайти свою любов і врятувати сім’ю, але тільки в тому випадку, якщо готовий піднятися з дивана і боротися за мрію.