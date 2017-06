В цей день 20 років тому я якраз дивилася Вікна, які тоді створили справжню революцію в новинному світі. Я була журналістом-початківцем, працювала на херсонському телебаченні і, затамувавши подих, дивилася на Олену Фроляк, яка тоді вела ефіри. Я всотувала кожний її рух, кожну інтонацію – це була для мене справжня професійна школа. Я бажаю нашому каналу залишатися лідером, бажаю довголіття, успіху, натхнення і любові глядачів! Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-Новини #СТБ20років #лідирує #стб #можливовсе #вікнановини

