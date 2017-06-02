Сьогодні канал СТБ відзначає свій ювілей – йому виповнилося 20 років! У попередньому матеріалі ми розповіли, як розвивалася історія телеканалу СТБ, а тепер пропонуємо повернутися на 20 років назад і подивитися, чим займалися Лілія Ребрик, Дмитро Карпачов, Ігор Кондратюк, Павло Костіцин, Дмитро Танкович та інші зірки каналу у той час, коли СТБ тільки стартував.

Наприклад, Кондратюк 20 років тому працював в Інституті молекулярної біології та генетики, Дмитро Карпачов навчався в університеті, а ведуча програми «Давай поговоримо про СЕКС» Юлія Бортник ще ходила в 6 клас! Заінтриговані?