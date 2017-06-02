Актор Станіслав Боклан, якого ми знаємо по образу Григорія в скетчкомі «Коли ми вдома», виконав одну з головних ролей у фільмі «Межа». Стрічка буде представлена ​​на міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах. Що про фільм думає Станіслав – читайте в матеріалі. 30 липня була оголошена основна конкурсна програма 52-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, який разом з Канським і Венеціанським входить в число кінофестивалів категорії А. В основній конкурсній програмі кінофестивалю буде представлена ​​стрічка Петра Бебьяка «Межа» – перша Українсько-словацька копродукція, створена за підтримки Держкіно України.

Номінація української стрічки в кінофестивалі в Карлових Варах є особливою, адже останній раз український повний метр був представлений у Чехії в 2007 році.

«Дуже приємно, коли картину, в якій ти знімався, відзначають на високому рівні! Це означає, що вона вдалася, і насправді заслуговує бути учасницею такого престижного кінофестивалю. Тепер у неї розпочнеться власне життя, і я хочу побажати, щоб воно було довгим і щасливим. Адже картина створювалася з найкращим настроєм, і в мене залишилися тільки найтепліші спогади від роботи зі словаками. Дуже сподіваюся, що моя мрія – попрацювати з ними ще раз – здійсниться, і ми знову зустрінемось на знімальному майданчику інших проектів», – поділився Станіслав Боклан. Нагадаємо, що словацький режисер Петро Бебьяк поклав в основу фільму реальну гостросюжетну історію, що сталася на словацько-українському кордоні в 2007 році, на кордоні вступу Словаччини до Шенгенської зони.