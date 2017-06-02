Уже віддзвенів останній дзвоник в українських школах! Після успішного складання іспитів у одинадцятикласників відбудеться довгоочікуваний випускний. Кожна школярка чекає цього чарівного вечора трохи менше, ніж весілля. Вперше вона одягне розкішну сукню і буде блищати на шкільному балу. Вибір сукні на випускний 2017 відрізнятиметься від того, що було модно минулого року. Давайте проаналізуємо головні тенденції цього сезону.

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У 2017 році стилісти радять робити акцент не на сексуальність (сукні а-ля Бейонсе можна відразу відправляти в бан), а, навпаки – на невинність і дівочу красу. Скромність і природність повинні бути присутніми також в макіяжі та зачісці.

Обирайте сукні з легких тканин і відмовтеся від сукні принцеси, а також пишних бальних суконь з багатоярусними спідницями і кільцями – залиште це випускницям 90х. Якщо ви ніяк не бажаєте розлучатися з мрією про розкішну сукню на випускний 2017, то зверніть увагу на вбрання з декоративними вставками – це може бути бісерний розсип, перлинни або тонке мереживо.

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Сукня в стилі «Русалка», «Грецька богиня» або улюблені випускні сукні прямого «А» силуету як і раніше залишаються у моді.

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