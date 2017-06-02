День Святої Трійці – одне з головних стародавніх християнських свят. Його прийнято відзначати на 50-й день після Великодня. Найчастіше це свято відзначається червоним у календарях українців і є вихідним днем. Чи буде вихідний на Трійцю 2017? А також – якого числа Трійця у 2017 році? Про це читайте у нашому матеріалі.

І так, якого числа буде Трійця у 2017 році? Якщо Великдень припав на 16 квітня, то День Святої Трійці потрапляє на 4 червня.

Багатьох українців цікавить питання: чи буде вихідний на Трійцю 2017? Так, буде! Більше того, так як день святкування Святої Трійці припадає на 4 червня, а це неділя, за законом України, понеділок, 5 червня, буде вихідним днем. Таким чином, українці відпочиватимуть 3, 4 та 5 червня.

Що можна і не можна робити на Трійцю?

Учасниця «Битви екстрасенсів» в Україні та експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Лариса Гуцану каже, що вранці у День Святої Трійці треба обов’язково сходити і назбирати зелень: любисток, лепеху, полин, м’яту та чебрець. Потім зробити букет і освятити його у церкві.

«У букет зелені поставте потрійну свічку зеленого кольору. Вона повинна горіти поки йде служба. Потім те, що залишиться від свічки потрібно обов’язково зберегти, бо це – потужний оберіг. Його необхідно сховати від чужих очей», – говорить ясновидиця.

Вважається, що висушена Троїцька трава допомагає оберігати будинок від нечесті. Є й інші народні прикмети. Наприклад, якщо на Трійцю буде йти дощ, то варто очікувати рясного врожаю. А якщо ні, то урожай буде мізерним.

А щоб у вас і ваших близьких було все добре, ясновидиця радить дотримуватись таких заборон: «Не можна шити, прясти, робити ремонтні роботи, випікати та працювати на городі. Купатися у річці, водоймах або морі теж не бажано, бо є великий ризик потонути. Вважається, що цього дня, якщо ви полізете у воду, то вас може потопити нечиста сила».

Бережіть себе і своїх близьких!