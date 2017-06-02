Вчора, 1 червня вийшла довгоочікувана екранізація коміксу DC «Чудо-жінка». Головну роль у фільмі виконала актриса і модель Галь Гадот. Її героїня вперше з’явилася в коміксах в 1941 році і відразу стала популярною. Вже через рік у Чудо-жінки була своя серія коміксів, а така честь випадала лише Супермену і Бетмену. Яка Галь Гадот в житті? Фото і біографія Чудо-жінки у нашому матеріалі.

Галь Гадот народилася у місті Рош-ха-Аїн в Центральному окрузі Ізраїлю. Батько акторки працював інженером, мати – вчителькою. Гадот на івриті означає «берег річки», а Галь перекладається, як «хвиля». Дівчина завжди вважала себе істинною ізраїльтянкою, хоча в її жилах також тече кров польських, чеських, австрійських та німецьких євреїв.

У 2004 році юна красуня подала заявку на участь у конкурсі краси «Міс Ізраїль-2004». 18-річна красуня зробила це швидше заради забави, тому була щиро здивована, коли її оголосили переможницею.

Коли модельна кар’єра Гадот перебувала на самому піку, її закликали в армію. Майбутня голлівудська зірка два роки служила в армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в якості інструктора з фітнесу.

Сувора армійська дисципліна не завадила з’явитися майбутній Чудо-жінці на сторінках журналу Maxim. З ініціативи МЗС Ізраїлю, «для поліпшення іміджу єврейської держави і ізраїльської армії» чоловічий журнал провів фотосесію «Women of the Israeli Army» з красунями, які проходили армійську службу.

Після армії Галь вчилася на юриста і паралельно знімалася в ізраїльських серіалах. У 2007 році її запросили на кастинг чергового фільму про Агента 007 ( «Квант милосердя»).

«Після перемоги на конкурсі «Міс Ізраїль» мені запропонували спробувати себе у ролі дівчини Бонда в «Кванті милосердя. «Ні за що», – сказала я». Я вчуся на факультеті права і міжнародних відносин. Я занадто серйозна, щоб бути актрисою. До того ж сценарій англійською, а моя англійська була недостатньо хорошою», – розповіла дівчина в інтерв’ю Vogue.

До думок про акторську кар’єру Галь повернулася, коли їй запропонували знятися у «Форсажі» – успішній медіафраншизі про відчайдушних гонщиків. Новий образ Гадот настільки сподобався режисеру, що її героїня з’явилася і в наступних сиквелах «гоночної» франшизи – «Форсаж-5» і «Форсаж-6».

«Життя така штука – ніколи не знаєш, що вона тобі підкине», – зізнавалася Галь, – «Головна причина того, що Джастін Лін взяв мене на роль – це моя служба в армії».

Сьогодні глядачі можуть побачити зірку «Форсажу» в новому амплуа Чудо-жінки, дівчини з надздібностями з «Супергеройського» всесвіту коміксів DC.

В інтерв’ю Лінн Хіршбергом для журналу Vogue Галь Гадот сказала: «Моє дитинство пройшло в Ізраїлі, тому я мало що чула про Чудо-жінку. Тут же, в Голлівуді, її, як і Супермена, знають всі».

Вийшло у Галь Гадот на 100% втілити образ дочки Зевса – дивіться в новому фільмі «Чудо-жінка» який вже йде в українських кінотеатрах.