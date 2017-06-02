Популярна українська група «Бумбокс» представила новий міні-альбом в останній день весни. EP отримав назву «Голий король». Прем’єра диска відбулася на студії звукозапису «Звукоцех».

В альбомі лише шість пісень: «Колишня», яку команда представила в березні, «Голий Король», «Болельщик», «Сталеві квіти», «Вечір в Ріо» – пісня, записана разом з групою O.Torvald і акустична версія пісні «Люди» в якості бонус-треку. Офіційний реліз платівки відбудеться в серпні, а вже у вересні музиканти відправляться у всеукраїнський тур, який почнеться з Чернівців і охопить 21 місто України.

Фронтмен групи Андрій Хливнюк зізнався, що багато пісень з диску були написані в літаках, автобусах і залах очікування аеропортів.

До слова, послухати групу Бумбокс найближчим часом можна буде на фестивалі Atlas Weekend, музиканти виступлять 29 червня.

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