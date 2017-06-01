Учасника 8 сезону американського проекту «Холостяк» Майкла Ненсі знайшли мертвим у власній квартирі. Причина смерті 31-річного музиканта поки невідома. Раніше в одній із серій шоу «Холостяк» хлопець зізнався, що був залежний від медичний препаратів. Поліція повідомила, що смерть не є підозрілою, слідів насильства немає.

Як пише TMZ, мертве тіло чоловіка виявив його друг. Майкл помер у власному будинку, який знаходиться в місті Остін (штат Техас).

Хлопець брав участь в 8 сезоні «Холостяк» в 2012 році. Він був одним з 25 хлопців, які боролися за серце актриси Емілі Мейнард. У своєму Twitter зірка висловила співчуття, згадавши, що у хлопця було добре серце. Зважаючи на знімки чоловіки в Instagram, він був щасливий у відносинах зі своєю дівчиною.