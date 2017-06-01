У статті цікаві факти про свято День захисту дітей 2017 ми вже розповіли, як з’явилася традиція приділяти увагу дітям в цю дату. Тому пропонуємо вам скористатися привітаннями з Днем захисту дітей на для самих милих створінь нашої планети. Приділити увагу віршем дітворі, а також дорослим – це мила і добра справа, від якої у вас обов’язково підніметься настрій. Скористайтеся привітаннями з Днем захисту дітей на россійській мові, які ми зібрали спеціально для вас.
Этот праздник самый главный
Среди праздников на свете,
Его встретят во всех странах,
Ведь нужна защита детям!
В этот день пускай все дети
Не прольют ни капли слез,
Пусть везде, на всей планете,
Принимают их всерьез!
Каждый пусть ребенок знает,
Что семья им дорожит,
И от всех проблем на свете
Оградит и защитит!
С Днем защиты наших деток —
Милых ангелочков,
Наших сладеньких конфеток —
Дочек и сыночков!
Детство будет пусть счастливым,
Сказочным и ярким,
Чуточку шальным, игривым,
С множеством подарков.
И все лучшие моменты
Дольше пусть продлятся.
Снов прекрасных киноленты
Чаще пусть им снятся!
Всех жителей планеты
Сегодня поздравляем,
Ведь, в сущности – мы дети,
Хоть быстро вырастаем.
Веселья и удачи,
Желаем непременно,
Конфет, кино, подарков,
Для всех попеременно.
Пусть будут ярче краски,
Пусть смех звучит повсюду
И детство доброй сказкой
В сердцах людей жить будет.
День защиты детей
Двери в лето открыл.
Он всегда самым ясным
И радостным был.
В этот праздник, друзья,
Не пристало скучать –
Лучше будем детишкам
Во всем потакать:
Купим сладостей воз
И игрушек сто штук –
С этим счастье ребят
Увеличится вдруг!
А еще сбережем
От тоски их сердца,
Чтобы не было точно
Улыбкам конца!
В теплый день на асфальте
Ты рисуешь цветок.
Ярко-красное платье
Тормошит ветерок.
Твой покой охраняю
В суете наших дней.
От души поздравляю
С Днем защиты детей!
С днем защиты детей поздравляю!
Малыши и подростки всегда
Так нуждаются в нашей заботе,
В том, чтоб доброй была к ним среда.
Пожелаю тебе в этот праздник
Много смеха, улыбок и сил –
Детства радость в душе пусть проснется,
Вспомни сам, как ребенком ты был!
Золотое время каждого из нас,
Детство – это время шалостей, проказ.
Время беззаботное пролетело вмиг,
В памяти оставив солнечный свой блик.
С днем защиты будущего поздравляю вас,
Ведь дети – это те, кто радует наш глаз.
Пройдет немного времени, и детство их уйдет.
Одарим же их радостью, пусть счастье к ним придет.