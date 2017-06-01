Сьогодні, 1 червня 2017, багато країн святкують Міжнародний день захисту дітей! Як виникло це світле свято, які цікаві факти з ним пов’язані, а також в якій країні існує цілий місяць захисту дітей, дізнайтеся в матеріалі.

Рішення про проведення Міжнародного дня захисту дітей було прийнято на Всесвітній конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей, що проводилося в Женеві в 1925 році. Чому це дитяче свято було вирішено відзначати саме 1 червня? За однією з версій, в 1925 році Генеральний консул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань-у цзе (Фестивалю човнів-драконів), дата якого якраз припала на 1 червня. Завдяки щасливому випадку, день збігся і з часом проведення «дитячої» конференції в Женеві.

Після Другої світової війни, коли проблеми збереження здоров’я і благополуччя дітей були як ніколи актуальні, в 1949 році в Парижі відбувся конгрес жінок, на якому прозвучала клятва про невпинну боротьби за забезпечення міцного миру як єдиної гарантії щастя дітей. Через рік, в 1950 року 1 червня був проведений перший Міжнародний день захисту дітей, після чого це свято проводиться щорічно.

У Міжнародного дня дітей є прапор. На зеленому тлі, що символізує зростання, гармонію, свіжість і родючість, навколо знаку Землі розміщені стилізовані фігурки – червона, жовта, синя, біла і чорна. Ці людські фігурки символізують різноманітність і терпимість. Знак Землі, розміщений в центрі, – це символ нашого спільного дому.

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В епоху існування Радянського Союзу 1 червня в школах починалися літні канікули. Міжнародний день захисту дітей відзначали промовами і дискусіями про права і благополуччя дітей, проводили покази нових дитячих художніх фільмів і телепередач, влаштовували спортивні змагання для дітей, часто запрошуючи до участі і батьків.

Треба сказати, що Всесвітній день дітей відзначається так само 20 листопада. У 1954 році Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести в практику святкування Всесвітнього дня дітей (Universal Children’s Day).

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На Сейшельських островах відзначається не день, а цілий Місяць захисту дітей.

Також 1 червня відзначається ще одне нове свято на нашій планеті – Всесвітній день батьків (Global Day of Parents). Це свято заснували ННА 66-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, у вересні 2012 року. Всесвітній день батьків був проголошений як щорічне свято, яке відзначатиметься «в честь батьків у всьому світі» в перший день літа – 1 червня, починаючи з 2013 року.