У цей четвер, 1 червня весь світ відзначає День захисту дітей. Недарма це яскраве і добре свято припадає на перший день літа. Школа і заняття позаду, а це значить, що тепер дозвілля малюків повністю лягає на плечі батьків. Які заходи пройдуть в Києві на День захисту дітей 2017 – читайте у нашому матеріалі. 1-4 червня

«Країна розваг» на ВДНГ

Ігри, розваги, майстер-класи та найкрутіші гойдалки в «Парку гойдалок» очікують дітей 3-4 червня на ВДНГ. 1 червня тут пройде розіграш цілого ящика морозива, а на вихідних відбудеться показ мультфільмів на свіжому повітрі.

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1 червня

Фестиваль «Діти + Літо»

Київський палац дітей та юнацтва в День захисту дітей 2017 запрошує дітей та їх батьків на фестиваль «Діти + літо». О 16:00 тут розпочнеться програма з конкурсами малюнків на асфальті, спортивними естафетами, а також відбудеться відкриття розважальних центрів «Канікули оналйн» і ProfiCamp.

1 червня

День захисту дітей разом з «Гулівер і Я»

У столичному ТЦ дітей чекають конкурси, розіграш подарунків, знайомство з привітними тваринами, веселі флешмоби і фотосет з героями улюблених мультфільмів.

1 червня Київська дитяча залізниця запрошує покататися безкоштовно

Дитячий поїзд курсуватиме Сирецьким парком між двома станціями «Вишенька» та «Яблунька». Подорож залізничним кільцем триває 20 хвилин. Пасажирів в поїзді обслуговують юні залізничники під наглядом своїх інструкторів.

Час: 10: 30-15: 30

3 червня

У парку Шевченка відбудеться фестиваль «MyBabyFest»

На спеціально обладнаній сцені відбудеться показ мод для вагітних, слінгопарад, концерт дитячих колективів. Майстер-класи, лекції для батьків новонароджених, виставка-ярмарок товарів для всієї родини. А для винуватців свята буде організована дитяча площадка з атракціонами, шоу аніматорів, аква-грим, інтерактивні конкурси з подарунками та інші сюрпризи.

3-4 червня Театр ляльок

До Дня захисту дітей Театр ляльок підготував для юних глядачів відразу дві вистави У вихідні 3-4 червня будуть показані вистави за мотивами улюблених дитячих казок «Вінні Пух» (3 червня) і «Доктор Айболить» (4 червня).