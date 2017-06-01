Літні зачіски – це справа тонка. Адже на вулиці спека, довге волосся заважає, але тим не менш виглядати гарною хочеться. Дивіться нашу добірку літніх зачісок 2017, які допоможуть вам залишатися стильною в будь-якій ситуації.
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Вузлуватий пучок
Таку літню зачіску можна зробити для особливого випадку, а можна – для звичайного візиту в офіс, адже вона легко заплітається і легко розпускається. А також волосся не заважає в жару
Проста косичка
Робиться легко – виглядає класно! Літня косичка це відмінний варіант для спеки.
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Літня зачіска, яка виглядає складніше, ніж здається
Завдяки цій зачісці на маківці створюється ефектний об`єм, який виглядає так, ніби з волоссям працював справжній професіонал.
Волосся, елегантно прибране назад
Хочете прибрати волосся подалі від обличчя, але все одно виглядати витончено? Спробуйте зробити собі таку зачіску:
Водоспад косичок
Ще один спосіб в жарку погоду прибрати волосся від обличчя.