У перший місяць літа українці відзначають одразу декілька важливих дат. Після святкування Трійці, нас очікує День Конституції України. Якого числа День Конституції в Україні, чи буде вихідний з цієї нагоди, а також все про свято – у нашому матеріалі.

Щорічно День Конституції України відзначається 28 червня. Власне, саме ця дата стала визначною для нашої країни у 1996 році, коли Верховною Радою була прийнята перша Конституція незалежної України.

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Після тривалої і ретельної роботи над головним Законом країни, врахування зауважень Президента України, обговорення всіх спірних статей проекту, в ніч з 27 на 28 червня 1996 року, Верховна Рада України прийняла Конституцію. Головний Закон країни визначив правові основи незалежної України, її територіальну цілісність і суверенітет, принципи організації вищих органів держави і місцевого самоврядування, а також права і свободи людини і громадянина.

Відповідно до Конституції, день прийняття головного Закону країни є державним святом. День Конституції України поповнює список вихідних червня, про які ми розповіли вам раніше.

У містах України готуються різні святкові заходи. Поздоровлення, урочисті концерти, фестивалі, виставки, патріотичні заходи, вшанування пам’яті видатних українців. Столиця до Дня Конституції України стає ще красивішою, а життя Києва – активнішим та насиченішим.

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Тепер ви знаєте, якого числа День Конституції в Україні. Бажаємо добре провести 28 червня 2017, адже День Конституції – важливе свято для кожного з нас!