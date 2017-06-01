Сьогодні, 1 червня святкується Міжнародний день захисту дітей. Їх сміх, щирість і чистота роблять наш світ набагато кращим, тому не варто забувати, що кожен дорослий повинен з обережністю і любов’ю ставитися до малюків. Особливо це стосується дітей у яких немає батьків, тому вони потребують теплоти і підтримки оточуючих подвійно. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З Днем захисту дітей: привітання зі святом дітям і дорослим!

Історія Дня захисту дітей

Основоположником свята вважається китайський консул в США. У 1925 році він запросив до себе на свято Дуань-у-цзе дітей китайського походження, у яких не було батьків. Вони зачаровано дивилися на виставу човнів-драконів і отримували подарунки. Малим дуже сподобалось таке дозвілля, тому свята стали проводити щороку.

За часів Другої світової відзначати День захисту дітей не було можливості. Через військових дій постраждало багато дітей, деякі залишилися без батьків і хтось повинен був захищати їх права. Тому 11 грудня 1946 року було створено спеціальну структуру ООН – ЮНІСЕФ. Наразі організація є світовим лідером з захисту прав та інтересів дітей, яка працює в 190 країнах. ЮНІСЕФ відповідає за підтримку дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя. В Україні представництво ЮНІСЕФ було відкрито в 1997 році.

Але повернемося до історії самого свята. Крім ЮНІСЕФ після війни також була організована Міжнародна демократична федерація жінок, яка піднімала важливі питання, що стосуються дітей. Саме тут згадали про гарну довоєнну традицію – Свято дітей і відновили його. З 1950 року Міжнародний день захисту дітей (по-англійськи – «International Children’s Day») став проводитися в усьому світі.

На жаль, в Україні є діти, які залишилися без батьків через військовий конфлікт. Є сім’ї, які просто не мають фінансової можливості вилікувати своїх малюків від важкої хвороби. Ви можете їм допомогти. Просто зайдіть на сайт Української біржі благодійності (ubb.org.ua) в розділ «Як допомогти» і зробіть добру справу. Тільки уявіть, що гроші, зекономлені на нових мештах чи модному гаджеті можуть врятувати комусь життя

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