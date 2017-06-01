Сьогодні ми вже розповідали про свято День захисту дітей 2017. Звичайно, нашим малюкам потрібно приділяти увагу щодня, а не згадувати про них тільки 1 червня. А ви замислювалися, як складно зоряним батькам викроїти час на спілкування з дитиною і на її виховання? У цьому звичайні батьки і зоряні мало чим відрізняються – сучасний темп життя в цьому питанні всіх зрівняв. Спеціально до Дня захисту дітей 2017 читайте, як зірки Арсен Мірзоян і Альоша виховують своїх дітей і примудряються викроїти час на спільний відпочинок!

Alyosha: «Наші сини ростуть в сім’ї двох музикантів, так що не бути музичними у них просто немає можливості. Іноді ми з Тарасом беремо старшого сина Романа на записи пісень в студію, і йому дуже цікаві всі процеси там. Він навіть показує нам іноді, як потрібно співати, де який звук повинен бути. Цілком нестандартна обстановка для дитини, але ж головне, що для нього це весело і захоплююче. А молодший дуже тонко відчуває ритм і музику, так що з ним ми любимо разом танцювати. Його це завжди дуже забавляє! А взагалі, найкраще для дитини – просто щоб батьки були поруч, для дітей це найбільше щастя». Арсен Мірзоян: «Особисто я не думаю, що існує універсальна формула: як провести час з донькою. Головне бути поруч, бути слухняним, не забувати про компліменти і обов’язково перевіряти вбрання перед дзеркалом (сміється). Але що стосується нашої Ніни, вона любить гуляти в парку і ліпити фігурки в пісочниці. Нещодавно хресний тато Ніни, Віталій Телезін, купив їй пісочницю у вигляді краба і вона від неї у захваті. Сидить з лопаткою, грає в піску, а ми тільки і спостерігаємо з боку. Вона така кумедна в ці моменти. Ще вона дуже любить їздити в машині, а недавно вперше побачила трамвай і була в захваті!» Також символічний пост до Дня захисту дітей залишила на своїй сторінці в Instagram Анна Седокова, яка зовсім нещодавно народила третю дитину.

«Нашим діткам дуже потрібен захист. Всім діткам потрібен. Від вітру, урагану, поганого слова .. Вони маленькі і беззахисні, навіть коли вище нас зростом. Я знаю як складно з одним. Тепер знаю і як з трьома. Але щоб не сталося, щоб вони нам не говорили, їх просто потрібно любити сильно сильно. Коли у мене запитують – дайте пораду по вихованню, я пропоную лише одну. Якщо у вас проблеми в стосунках з дітьми – просто покладіть їх спати. Проведіть з ними вечір, вислухайте, не осуджуйте і просто скажіть – Я завжди буду поруч. Що б не сталося. Я завжди буду поруч мої Аліна, Моніка і Гектор», – написала Анна.

Зі святом привітала діток і Віра Брежнєва – мама двох дітей.

Иногда так хочется снова в детство 💙💗 С праздником 🎈 ( спасибо любимому #фоторум в @ohmylook.msk за это фото ) A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Jun 1, 2017 at 1:06am PDT



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