Сьогодні 1 червня – перший день літа, а це означає, що нас чекає цілих 92 жарких дня! Стаканчик прохолодного напою в спеку – справжній порятунок! А приготувавши його самостійно, ви зможете відмовитися від газованої води і магазинного пиття! 13 кращих освіжаючих літніх напоїв, які можна легко і просто зробити вдома:

Полуниця, лайм, огірок

Вам знадобляться:

– 1 стакан нарізаної полуниці

– 1 стакан нарізаних огірків

– 2 нарізаних лайма

– 1/4 склянки листя м’яти

– холодна фільтрована вода

– лід

Приготування:

У глечику змішати лід, лайм, полуницю і огірки. Листя м’яти подрібнити і додати в глечик. Залити холодною фільтрованою водою. Трохи придушити фрукти, щоб вони віддали більше смаку. Дати постояти мінімум 1 годину.

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Полуниця, лимон і базилік

Вам знадобляться:

– 4-6 ягід полуниці, розрізаних навпіл

– 1/2 нарізаного лимона

– невелика купка свіжого базиліку

– холодна фільтрована вода

– лід

Приготування:

Наповнити глечик льодом і фруктами. Листя базиліка подрібнити і додати в глечик, щоб він віддав свій аромат. Залити холодною фільтрованою водою. Дати постояти принаймні 1 годину. Якщо немає часу чекати, потикати фрукти виделкою, щоб вони швидше дали сік.

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Чорниця і апельсин

Вам знадобляться:

– 2 нарізаних апельсина

– жменька чорниці

– холодна фільтрована вода

– лід

Приготування:

Змішати всі інгредієнти в глечику і поставити в холодильник на 2-24 години, щоб дозволити воді настоятися. Можна розчавити чорницю, щоб вона дала більше соку.

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Кавун і м’ята

Вам знадобляться:

– 500 г кавуна, нарізаного шматочками

– листя м’яти

– холодна фільтрована вода

– лід

Приготування:

Змішати кавун, м’яту і лід в глечику, а потім залити водою. Залишити в холодильнику на 2-8 годин. Для отримання більш яскравого смаку кількість кавуна і м’яти можна збільшити.

Апельсин і огірок

Вам знадобляться:

– 2 великих апельсина

– 1 лимон

– 1/2 великого огірка

– 1 жменя свіжої м’яти

– холодна фільтрована вода

– лід

Приготування:

Апельсини, лимон і огірок нарізати, покласти в глечик, залити водою. Трохи придушити фрукти, щоб вони віддали більше смаку. М’яту подрібнити, додати в глечик.

Апельсин і кінза

Вам знадобляться:

– кінза / м’ята / базилік

– 2 нарізаних апельсина

– холодна фільтрована вода

– лід

Приготування:

У глечику змішати лід і нарізані апельсини. Листя кінзи подрібнити і додати в глечик. Залити холодною фільтрованою водою. Трохи придушити фрукти, щоб вони віддали більше смаку. Дати постояти мінімум 1 годину.

Грейпфрут і розмарин

Вам знадобляться:

– 1/2 нарізаного грейпфрута

– кілька гілочок розмарину

– холодна фільтрована вода

– лід

Приготування:

У глечику змішати лід і нарізаний грейпфрут. Додати розмарин. Залити холодною фільтрованою водою. Залишити в холодильнику на ніч.

Малина, пелюстки троянди і ваніль

Вам знадобляться:

– 200 г малини

– паличка ванілі

– пелюстки троянди

– холодна фільтрована вода

– лід

Приготування:

У глечику змішати всі інгредієнти і залити холодною фільтрованою водою. Залишити в холодильнику на ніч.

Чорниця і лаванда

Вам знадобляться:

– 250 г чорниці

– квіти лаванди

– холодна фільтрована вода

– лід

Приготування:

У глечику змішати ягоди і квіти лаванди і залити водою. При бажанні ягоди можна придушити. Поставити в холодильник мінімум на 30 хвилин. При подачі додати лід.

Ківі і огірок

Вам знадобляться:

– 6 очищених ківі

– 1 очищений великий огірок

– цукор за смаком

– холодна фільтрована вода

– лід

Приготування:

За допомогою блендера перемішати до однорідної маси ківі, огірок, цукор і 2 склянки води. Перелити в глечик і влити ще 4 склянки води. Додати лід. При подачі прикрасити шматочками ківі.

Диня, лайм і малина

Вам знадобляться:

– 1 невелика зріла диня

– 1/2 склянки цукру

– 5 лаймов

– 1 стакан малини

– холодна фільтрована вода

– лід

Приготування:

Розрізати диню навпіл, видалити насіння ложкою, очистити м’якоть від шкірки і нарізати шматочками. Подрібнити диню в блендері. Використовуючи сито, віджати сік.

Перелити сік дині в глечик і додати 4 склянки води.

Вичавити сік з лайма і розмішати в ньому цукор до повного розчинення. Перелити лаймовий сік в глечик, додати туди ягоди малини і лід.

Кавун і кокос

Вам знадобляться:

– 1 1/2 кг очищеної від кісточок м’якоті кавуна

– 4 склянки кокосової води

– 2 столові ложки свіжовичавленого соку лайма

– холодна фільтрована вода

– лід

Приготування:

Подрібнити кавун в блендері. Через сито віджати кавуновий сік. Перелити його в глечик. Додати кокосову воду і сік лайма. Поставити в холодильник мінімум на 1 годину. Подавати з льодом.

Манго і лайм

Вам знадобляться:

– 2 склянки нарізаного шматочками манго

– 2 столові ложки свіжовичавленого соку лайма

– 4 столові ложки цукру

– холодна фільтрована вода

– лід

Приготування:

Всі інгредієнти, за винятком льоду, перемішати з допомогою блендера. Додати лід.

Приємного Вам літа!