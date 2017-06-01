Сьогодні 1 червня – перший день літа, а це означає, що нас чекає цілих 92 жарких дня! Стаканчик прохолодного напою в спеку – справжній порятунок! А приготувавши його самостійно, ви зможете відмовитися від газованої води і магазинного пиття! 13 кращих освіжаючих літніх напоїв, які можна легко і просто зробити вдома:
Полуниця, лайм, огірок
Вам знадобляться:
– 1 стакан нарізаної полуниці
– 1 стакан нарізаних огірків
– 2 нарізаних лайма
– 1/4 склянки листя м’яти
– холодна фільтрована вода
– лід
Приготування:
У глечику змішати лід, лайм, полуницю і огірки. Листя м’яти подрібнити і додати в глечик. Залити холодною фільтрованою водою. Трохи придушити фрукти, щоб вони віддали більше смаку. Дати постояти мінімум 1 годину.
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Полуниця, лимон і базилік
Вам знадобляться:
– 4-6 ягід полуниці, розрізаних навпіл
– 1/2 нарізаного лимона
– невелика купка свіжого базиліку
– холодна фільтрована вода
– лід
Приготування:
Наповнити глечик льодом і фруктами. Листя базиліка подрібнити і додати в глечик, щоб він віддав свій аромат. Залити холодною фільтрованою водою. Дати постояти принаймні 1 годину. Якщо немає часу чекати, потикати фрукти виделкою, щоб вони швидше дали сік.
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Чорниця і апельсин
Вам знадобляться:
– 2 нарізаних апельсина
– жменька чорниці
– холодна фільтрована вода
– лід
Приготування:
Змішати всі інгредієнти в глечику і поставити в холодильник на 2-24 години, щоб дозволити воді настоятися. Можна розчавити чорницю, щоб вона дала більше соку.
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Кавун і м’ята
Вам знадобляться:
– 500 г кавуна, нарізаного шматочками
– листя м’яти
– холодна фільтрована вода
– лід
Приготування:
Змішати кавун, м’яту і лід в глечику, а потім залити водою. Залишити в холодильнику на 2-8 годин. Для отримання більш яскравого смаку кількість кавуна і м’яти можна збільшити.
Апельсин і огірок
Вам знадобляться:
– 2 великих апельсина
– 1 лимон
– 1/2 великого огірка
– 1 жменя свіжої м’яти
– холодна фільтрована вода
– лід
Приготування:
Апельсини, лимон і огірок нарізати, покласти в глечик, залити водою. Трохи придушити фрукти, щоб вони віддали більше смаку. М’яту подрібнити, додати в глечик.
Апельсин і кінза
Вам знадобляться:
– кінза / м’ята / базилік
– 2 нарізаних апельсина
– холодна фільтрована вода
– лід
Приготування:
У глечику змішати лід і нарізані апельсини. Листя кінзи подрібнити і додати в глечик. Залити холодною фільтрованою водою. Трохи придушити фрукти, щоб вони віддали більше смаку. Дати постояти мінімум 1 годину.
Грейпфрут і розмарин
Вам знадобляться:
– 1/2 нарізаного грейпфрута
– кілька гілочок розмарину
– холодна фільтрована вода
– лід
Приготування:
У глечику змішати лід і нарізаний грейпфрут. Додати розмарин. Залити холодною фільтрованою водою. Залишити в холодильнику на ніч.
Малина, пелюстки троянди і ваніль
Вам знадобляться:
– 200 г малини
– паличка ванілі
– пелюстки троянди
– холодна фільтрована вода
– лід
Приготування:
У глечику змішати всі інгредієнти і залити холодною фільтрованою водою. Залишити в холодильнику на ніч.
Чорниця і лаванда
Вам знадобляться:
– 250 г чорниці
– квіти лаванди
– холодна фільтрована вода
– лід
Приготування:
У глечику змішати ягоди і квіти лаванди і залити водою. При бажанні ягоди можна придушити. Поставити в холодильник мінімум на 30 хвилин. При подачі додати лід.
Ківі і огірок
Вам знадобляться:
– 6 очищених ківі
– 1 очищений великий огірок
– цукор за смаком
– холодна фільтрована вода
– лід
Приготування:
За допомогою блендера перемішати до однорідної маси ківі, огірок, цукор і 2 склянки води. Перелити в глечик і влити ще 4 склянки води. Додати лід. При подачі прикрасити шматочками ківі.
Диня, лайм і малина
Вам знадобляться:
– 1 невелика зріла диня
– 1/2 склянки цукру
– 5 лаймов
– 1 стакан малини
– холодна фільтрована вода
– лід
Приготування:
Розрізати диню навпіл, видалити насіння ложкою, очистити м’якоть від шкірки і нарізати шматочками. Подрібнити диню в блендері. Використовуючи сито, віджати сік.
Перелити сік дині в глечик і додати 4 склянки води.
Вичавити сік з лайма і розмішати в ньому цукор до повного розчинення. Перелити лаймовий сік в глечик, додати туди ягоди малини і лід.
Кавун і кокос
Вам знадобляться:
– 1 1/2 кг очищеної від кісточок м’якоті кавуна
– 4 склянки кокосової води
– 2 столові ложки свіжовичавленого соку лайма
– холодна фільтрована вода
– лід
Приготування:
Подрібнити кавун в блендері. Через сито віджати кавуновий сік. Перелити його в глечик. Додати кокосову воду і сік лайма. Поставити в холодильник мінімум на 1 годину. Подавати з льодом.
Манго і лайм
Вам знадобляться:
– 2 склянки нарізаного шматочками манго
– 2 столові ложки свіжовичавленого соку лайма
– 4 столові ложки цукру
– холодна фільтрована вода
– лід
Приготування:
Всі інгредієнти, за винятком льоду, перемішати з допомогою блендера. Додати лід.
Приємного Вам літа!