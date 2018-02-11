«Следствие ведут экстрасенсы»: удастся ли экстрасенсам спасти парня, чью гибель предсказал Хаял Алекперов?

12 февраля 2018 года в 21:00 зрители увидят новый выпуск программы «Следствие ведут экстрасенсы». В этот раз экстрасенсам предстоит выполнить необыкновенную миссию: отыскать и спасти парня, чью гибель предсказал Хаял Алекперов…

Все началось с того, что в редакцию позвонила встревоженная Рубина Цыбульская, которая рассказала о странном звонке от ее коллеги – Хаяла Алекперова.

Хаял надолго уехал к себе на родину – в Азербайджан. Время от времени они с Рубиной списывались, но однажды астролог вышел на связь в скайпе и был сам не свой. По словам ясновидящей, он рассказал ей жуткую историю и попросил, чтобы Рубина срочно поднимала на ноги программу «Следствие ведут экстрасенсы».

К Хаялу обратился молодой парень со своей бабушкой, в семье которых творится настоящий кошмар — смерть за смертью. В личной беседе парень рассказал, что ранее писал письмо в программу… Но найти его было не так просто, ведь все, что было известно, – его редкое имя – Ян.

Среди горы редакционной корреспонденции журналистам удалось отыскать письмо от 23-летнего Яна Науменко, бывшего спортсмена, мастера спорта по рукопашному бою из села Новогригорьевка Херсонской области. Сделав расклад на картах, Рубина увидит, что смерть очень близко и Ян может погибнуть в ближайшие дни…

Журналисты срочно отправятся в Новогригорьевку и, опередив Рубину буквально на считанные часы, встретят бабушку и внука. Их глаза будут мокрые от слез, ведь из когда-то большой семьи почти никого не осталось в живых! Первой загадочно и внезапно из жизни ушла мать Яна – Наталья. А далее — один за другим погибли его дедушка и брат…

Чтобы разобраться в этом деле, Рубина Цыбульская позовет на помощь черного мага Андрея Сатаненко.

«Мои колья вытесаны из дерева, которое побывало в ритуальном костре. Прежде чем вбивать их в землю, я попросил помощи у моего хозяина. Он вел меня… В рисунке, в который выстроились эти колья, должна быть разгадка», – сообщит Андрей Сатаненко.

Но почему черный маг заговорит о нечисти? Как она связана с перекрестком? И кому экстрасенс решит принести жертву?

Экстрасенсы шокируют! Оказывается, убитый горем Ян пытался повеситься… Но из петли его сняли двоюродный брат Игорь и его друг Дмитрий – ребята, которые вскоре утонули! По словам ясновидящих, они забрали его смерть на себя. Кроме того, эксперты выяснят, что Ян связан любовными узами со взрослой женщиной.

Но почему женщина? Почему не девушка? Ведь Ян молод… Как она причастна к бедам в его семье? И неужели все это связано с любовным проклятьем? Узнайте в понедельник, 12 февраля, в 21:00.

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