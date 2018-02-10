СТБ запустит в Facebook LIVE трансляцию Нацотбора на Евровидение в HD качестве

Уже в эту субботу, 10 февраля, стартует Национальный отбор на Евровидение-2018. Прямые эфиры начнутся в 19:00 одновременно на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ.

Параллельно с телеэфиром СТБ запустит живую трансляцию на своей официальной странице в Facebook под хештегом #EuroSTB2018. Впервые пользователи соцсетей получат возможность почувствовать себя в эпицентре главного события года, в режиме реального времени наблюдая за всем, что происходит на площадке Нацотбора. Трансляция будет идти в HD качестве без перерывов на рекламу. Что происходит за кулисами и на сцене во время рекламной паузы, как поддерживают артистов зрители и фанаты, интервью судей, членов команды Нацотбора, гостей прямого эфира и, конечно же, самих полуфиналистов – все это пользователи Facebook смогут увидеть, присоединившись к трансляции на официальной странице СТБ. Начало – в 19:00.

Напомним, всего запланировано 2 полуфинала (10 и 17 февраля) и финал (24 февраля), во время которого определится имя представителя от Украины.

В первом полуфинале выступят: СONSTANTINE, Сергей Бабкин, LAUD (Влад Таращук), KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM, VILNA (Ирина Василенко), PUR:PUR и The Erised.

Во втором полуфинале за право представлять Украину на Евровидении будут бороться: INGRET, MELOVIN, JULINOZA (Юлия Запорожец), TAYANNA, KADNAY, Yurcash, Mountaine Breeze, ILLARIA и DILEMMA.

Из каждого полуфинала в финал пройдут всего три участника.

Телевизионная съемка Национального отбора проходит по адресу пр-т Победы, 37 (Дворец культуры КПИ). Билеты можно приобрести на сайте СТБ.

Члены жюри Национального отбора-2018: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

Ведущий: Сергей Притула.

Музыкальный продюсер Нацотбора-2018: Руслан Квинта.