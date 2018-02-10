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Телеканал СТБ / «Один за всіх»-11: что ждет зрителей во втором выпуске

«Один за всіх»-11: что ждет зрителей во втором выпуске

Телеканал СТБ

Уже завтра на телеэкранах страны покажут 2 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх»-11. За помощью к Дмитрию Карпачеву и экспертам студии обратится отчаявшаяся мать троих детей. Анастасию обвиняют в продаже своего младшего 10-месячного ребенка и могут лишить свободы на 15 лет. Она хочет не просто восстановить справедливость, но и вернуть своего сына обратно. Однако Ольга и Александр, супруги, взявшиеся за воспитание малыша, не готовы отказываться от маленького Марка, которого уже успели так полюбить.

2018-02-08_171008

Из-за обвинений по статье 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) соцслужба была вынуждена забрать мальчика. Пока ребенок находится в больнице, его дальнейшая судьба решается на глазах сотен зрителей – в студии проекта «Один за всіх».

Настя, мама мальчика, утверждает: решение оставить новорожденного посторонним людям далось ей нелегко, но казалось единственно верным. Ведь у нее нет ни времени, ни денег заниматься еще одним ребенком. Женщина доказывает, что семья, приютившая малыша, не платила ей. В свою очередь, Ольга и Александр подтверждают: денег Анастасии они не давали. Впрочем, пара все равно намерена и дальше бороться за то, чтобы маленький Марк оставался членом их семьи.

Почему у полиции возникло подозрение, что мальчика продали? Что произошло на самом деле? И с кем в итоге останется маленький Марк?

Смотрите уже завтра в 21:00 во 2 выпуске «Один за всіх»-11

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