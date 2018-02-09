Сегодня, 10 февраля состоится первый долгожданный полуфинал Национального отбора на Евровидение-2018. Посмотреть прямой эфир вы можете на телеканалах СТБ и UА:Перший, а также на нашей странице с онлайн-трансляцией! Девять участников сразятся за право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе в Лиссабоне. Как голосовать за конкурсантов — читайте в нашем материале.

В первом полуфинале Нацотбора примут участие 9 исполнителей:

После того, как все участники Нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

Коды участников:

CONSTANTINE

Сергей Бабкин LAUD

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KAZKA

The ВЙО

KOZAK SYSTEM

VILNA

Pur:Pur

The Erised

Напомним, что ведущий Нацотбора на Евровидение-2018, как и в прошлом году, Сергей Притула. Музыкальный продюсер шоу — Руслан Квинта, а судейские кресла займут известные музыканты Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

Второй полуфинал отбора на Евровидение-2018 смотрите онлайн уже 17 февраля в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканалах СТБ или UА:Перший.

Финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля.