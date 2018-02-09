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Телеканал СТБ / Как голосовать за участников Нацотбора на Евровидение-2018

Как голосовать за участников Нацотбора на Евровидение-2018

Телеканал СТБ

Сегодня, 10 февраля состоится первый долгожданный полуфинал Национального отбора на Евровидение-2018. Посмотреть прямой эфир вы можете на телеканалах СТБ и UА:Перший, а также на нашей странице с онлайн-трансляциейДевять участников сразятся за право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе в Лиссабоне. Как голосовать за конкурсантов — читайте в нашем материале.

В первом полуфинале Нацотбора примут участие 9 исполнителей:

  1. The Erised
  2. Сергей Бабкин
  3. СONSTANTINE
  4. KOZAK SYSTEM
  5. The ВЙО
  6. KAZKA
  7. VILNA
  8. Pur:Pur
  9. LAUD.

После того, как все участники Нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

Коды участников:

CONSTANTINE

Сергей Бабкин fb_eurovision_artist_2LAUD 

Читайте также: Руслан Квинта: Нацотбор удивит авторскими песнями участников

KAZKA

The ВЙО 

KOZAK SYSTEM 

VILNA fb_eurovision_artist_7

Pur:Pur 

The Erised 

Напомним, что ведущий Нацотбора на Евровидение-2018, как и в прошлом году, Сергей Притула. Музыкальный продюсер шоу — Руслан Квинта, а судейские кресла займут известные музыканты ДжамалаАндрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

Второй полуфинал отбора на Евровидение-2018 смотрите онлайн уже 17 февраля в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканалах СТБ или UА:Перший.

Финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля.