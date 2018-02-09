Группа KADNAY представила свою конкурсную композицию для Нацотбора на Евровидение-2018. В нашем материале вы сможете больше узнать о треке и послушать его.

Участники группы KADNAY презентовали песню, с которой будут выступать в Нацотборе и бороться за первенство в конкурсе. Композиция называется «Beat of the universe». По словам артистов, это песня о внутренней гармонии, которую можно найти, только когда находишься наедине с собой.

«Главная мысль заключается в том, что только когда ты избавляешься от всего лишнего, только когда ты наедине с природой, с собой, ты начинаешь слышать внутренний голос. Ты начинаешь видеть танец дождя, слышать, как трещит костер, слышать песню ветра — и все это дает возможность во всем этом круговороте звука, в этом ансамбле, в этой Вселенной найти себя, понять, кто ты, и найти свое собственное звучание», — рассказал фронтмен группы Дмитрий Каднай.

Добавим, в прошлом году артисты уже пробовали свои силы в Нацотборе, однако первого места так и не получили. Удастся ли им выиграть в этот раз — покажет время.



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