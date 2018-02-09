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Телеканал СТБ / ILLARIA — «Сила»: певица презентовала песню для Евровидения-2018

ILLARIA — «Сила»: певица презентовала песню для Евровидения-2018

Телеканал СТБ

Участница Нацотбора на Евровидение-2018 ILLARIA представила свою конкурсную композицию под названием «Сила». Слушать трек и узнать больше о самой песне вы сможете в нашем материале.  

ILLARIA будет выступать в Нацотборе с песней «Сила». По словам исполнительницы, своей композицией она хочет вдохновить людей верить в себя и свою победу над жизненными трудностями.  

«Победитель — не тот, кто никогда не проигрывает, а тот, кто никогда не сдается! В этом году я снова решила принять участие в Национальном отборе, потому что почувствовала, что именно такая песня должна представлять в этом году нашу страну!» — уверена певица.  

В песне сочетаются древние украинские этнические мотивы с актуальным электронным саундом. Сакральные музыкальные инструменты, такие как кобза, цитра, колесная лира, варган, сопилка и кавалы, звучат в оформлении мощных победных ритмов.

«А двуязычный текст позволяет одновременно донести до украинцев и европейцев главную идею: все люди разные и особенные, каждый из нас может почувствовать в себе СОБСТВЕННУЮ силу, чтобы бороться за свои принципы, осуществлять мечты и жить свободно полной грудью», — уверяет  исполнительница.  

Добавим, ILLARIA уже дважды становилась финалисткой Национального отбора на Евровидение: в 2014 году с драматической композицией «I’m alive» и в 2017-м — с романтической балладой «Thank You For My Way».

В этом году она выступит под номером 8 во втором полуфинале Нацотбора, который состоится 17 февраля в 19:00.

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